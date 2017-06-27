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Какое детство такие и мультики. Любимые герои старых российских мультфильмов
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Муха-цокотуха, Чипполино, Мойдодыр… Герои этих мультфильмов отлично знакомы нашим родителям. Поколение 20-летних с этой тематикой уже — понаслышке. А что скажет малышня? Они вообще, в курсе, кто такой Винни Пух?
Если забить «мультики» в поисковик YouTube, первыми в списке окажутся современные мультсериалы, такие как, «Свинка Пеппа», «Трансформеры», «Черепашки ниндзя». Из наших — «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики», и другие.
Появление новых мультиков закономерно. Новые времена, новые технологии создания мультипликации. Но что всё-таки с Винни? Неужели канул в лету?
Говорят, те старые мультфильмы учили детей добру и милосердию, другим очень правильным вещам, а не только развлекали и отвлекали. На самом деле, это и есть самая главная цель любого детского видеопродукта — донести до ребенка простые истины на понятном ему языке.
Огульно говорить, будто бы в современной анимации никакой духовности и идейности нет, будет неверно. Всякого хватает. Наверное, любящие и внимательные родители, если захотят, сумеют грамотно сформировать ребёнку правильный плей-лист.
И в таком правильном плей-листе непременно найдётся место тем самым старым советским мультфильмам. Правда, давно пора познакомить своих детей не только с простоватыми американскими «пересказками» сказок Шарля Перо и братьев Гримм. Уж если воспитывать, так на хороших примерах.
Да и нынешним взрослым, думается, будет приятно пересмотреть некоторые анимационные российские картины, погрузиться в атмосферу тех самых лучших лет.
Показать современным детям мультфильмы 60-х годов решили организаторы фестиваля «Российской анимации им. Бориса Дёжкина». Это вторая жизнь для таких мультиков, как «Муха-цокотуха», «Бабушка с крокодилом», «Ёлочка», «Чиполлино», «Кошкин дом» и других.
Фестиваль в Коврове принял ДК им.Ленина, пригласив к себе детей из детских городских лагерей.
Борис Петрович Дёжкин — советский режиссёр-мультипликатор, художник-постановщик, художник и сценарист. Один из видных деятелей советской мультипликации. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
27 июня ковровчане посмотрели программу, рассчитанную на 1 час 13 минут:
На фестиваль я пришла, признаться, просто зафиксировать событие, сделать фото и… Отправиться всё это пунктирчиком написать. Но как-то не получилось. Залипла. Не смогла оторваться от экрана и пересмотрела вместе с площадочной малышнёй всю программу фестивального дня.
Первый же мультик «Муха-цокотуха» перенес меня во времена, когда я ходила в детский сад. Помнится, я даже играла главную роль той самой мухи на детском утреннике. Короткий мультфильм пролетел на одном дыхании. приятные воспоминания…
Удивительно было наблюдать за полным восторгом детей, они аплодировали, смеялись и переживали за героями! Значит, советский мультик всётаки «зашел».
У «Союзмультфильма» есть свои канал на «YouTube». Так почему же не включить своим детям именно эти мультики?
Кроме того, все мультики на этом канале поделены на альбомы. Среди них: развивающие мультики, поучительные мультике про еду, мультики про любовь, легенды и мифы, литературная классика, фольклер и сказы и многое другое.
Советуем заглянуть, даже если у вас нет детей!
Фото Андрея Бубенина
Если забить «мультики» в поисковик YouTube, первыми в списке окажутся современные мультсериалы, такие как, «Свинка Пеппа», «Трансформеры», «Черепашки ниндзя». Из наших — «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики», и другие.
Появление новых мультиков закономерно. Новые времена, новые технологии создания мультипликации. Но что всё-таки с Винни? Неужели канул в лету?
Говорят, те старые мультфильмы учили детей добру и милосердию, другим очень правильным вещам, а не только развлекали и отвлекали. На самом деле, это и есть самая главная цель любого детского видеопродукта — донести до ребенка простые истины на понятном ему языке.
Огульно говорить, будто бы в современной анимации никакой духовности и идейности нет, будет неверно. Всякого хватает. Наверное, любящие и внимательные родители, если захотят, сумеют грамотно сформировать ребёнку правильный плей-лист.
И в таком правильном плей-листе непременно найдётся место тем самым старым советским мультфильмам. Правда, давно пора познакомить своих детей не только с простоватыми американскими «пересказками» сказок Шарля Перо и братьев Гримм. Уж если воспитывать, так на хороших примерах.
Да и нынешним взрослым, думается, будет приятно пересмотреть некоторые анимационные российские картины, погрузиться в атмосферу тех самых лучших лет.
Показать современным детям мультфильмы 60-х годов решили организаторы фестиваля «Российской анимации им. Бориса Дёжкина». Это вторая жизнь для таких мультиков, как «Муха-цокотуха», «Бабушка с крокодилом», «Ёлочка», «Чиполлино», «Кошкин дом» и других.
Фестиваль в Коврове принял ДК им.Ленина, пригласив к себе детей из детских городских лагерей.
Борис Петрович Дёжкин — советский режиссёр-мультипликатор, художник-постановщик, художник и сценарист. Один из видных деятелей советской мультипликации. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
27 июня ковровчане посмотрели программу, рассчитанную на 1 час 13 минут:
- «Муха-Цокотуха»
- «Джони-Бони-Бо»
- «Злой Колдун»
- «Очень вежливая история»
- «Корова мечтала»
- «Мудведь и бабочка»
- «Дело в шляпе»
- «Бабушка с крокодилом»
- «Буль»
- «Выходной»
- «Посох»
- «Ёлочка»
- «Бельчонок и санки»
- «Откуда берутся снежинки?»
- «Два трамвая»
На фестиваль я пришла, признаться, просто зафиксировать событие, сделать фото и… Отправиться всё это пунктирчиком написать. Но как-то не получилось. Залипла. Не смогла оторваться от экрана и пересмотрела вместе с площадочной малышнёй всю программу фестивального дня.
Первый же мультик «Муха-цокотуха» перенес меня во времена, когда я ходила в детский сад. Помнится, я даже играла главную роль той самой мухи на детском утреннике. Короткий мультфильм пролетел на одном дыхании. приятные воспоминания…
Удивительно было наблюдать за полным восторгом детей, они аплодировали, смеялись и переживали за героями! Значит, советский мультик всётаки «зашел».
У «Союзмультфильма» есть свои канал на «YouTube». Так почему же не включить своим детям именно эти мультики?
Кроме того, все мультики на этом канале поделены на альбомы. Среди них: развивающие мультики, поучительные мультике про еду, мультики про любовь, легенды и мифы, литературная классика, фольклер и сказы и многое другое.
Советуем заглянуть, даже если у вас нет детей!
Ребенок внутри нас определенно порадуется!
Фото Андрея Бубенина
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