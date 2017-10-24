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Картингисты просят помощи. Спортивная петиция
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На ресурсе «change.org» от имени картингиста Александра Арсентьева размещена петиция, обращенная к главе города Коврова Анатолию Зотову и губернатору Владимирской области Светлане Орловой.
В петиции изложена критическая ситуация с картингом в Коврове и в области, ведь трасса для картинга СК «Мотодром» — это практически единственный достойный чемпионата области картадром. Тем не менее, картингисты вынуждены делить спортивную площадку с мотоболистами, что весьма неудобно, если учитывать, что на мотобольной площадке песок допускается, а вот для картинговой категорически неприемлем. Кроме того, картингистам постоянно приходится трассу разбирать и забирать заново.
Споры и разногласия между представителями двух технических видов спорта картинг и мотобол утихли, когда был согласован проект реконструкции спортивного комплекса, в котором была задумана отдельная площадка для трассы по картингу.
Но у всех нас есть большое сомнение, что картодром построят, как обещали. Т.к. постоянно идет ссылка на недостаточное количество финансовых средств. Но если это не сделать сейчас, то это не сделается НИКОГДА… Наши потомки нам этого просто не простят.
Все три этапа Чемпионата и Первенства Владимирской области пользуются популярностью у гонщиков не только 33 региона, но и у гонщиков соседних областей. Так, каждые соревнования собирают более 100 участников.
От имени всех картингистов города Коврова, Владимирской и других областей, убедительно просим Вас оказать помощь в решении данного вопроса, т.к. если мы, все вместе, не сделаем это, существование и развитие картинга, окажется под большим вопросом...
Если вы хотите поддержать такой вид спорта, как картинг, помогите им собрать подписи под петицией…
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