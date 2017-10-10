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Как знакомятся студенты? «Компас первокурсника»
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Первый этап — игра «Веревочный курс». Основная задача: сплотить ребят между собой и студенческим активом своего факультета.
Второй этап — творческое задание. Там первокурсники могли проявить себя, показать свои навыки и умения. Финальный этап — это исполнение гимна факультета и общая фотография.
Началось всё с факультета автоматики и электроники. Первокурсники с энтузиазмом прошли все этапы игры, активно и ярко выступали на творческом задании.
Механико-технологический факультет сделал свое знакомство необычным, ведь все задания прошли в стиле популярного фильма «Оно».
В минувшие выходные знакомство прошло и на факультете экономики и менеджмента. Познакомиться с первокурсниками пришли не только активисты факультета, но и его выпускники. Творческая часть мероприятия проходила в форме шоу-импровизации.
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Кстати, для адаптации студентов первого курса проводят не только тренинговые упражнения на знакомство и сплочение, но и предоставляют информацию об академии, учебном процессе, студенческих объединениях вуза и традициях факультета.
Подготовлено по данным пресс-службы КГТА, фото пресс-центр КГТА «16 bit»
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