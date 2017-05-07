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Клубная ночь. Специальная вечеринка от STUD PARTY
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У ковровской молодёжи давно наболевшая проблема. В маленьком городе мало мест, где можно оторваться по полной в клубном формате. Пока что таких мест раз два, да и обчёлся. Возможно, когда-нибудь ситуация изменится к лучшему.
Но чтобы открыть приличный клуб нужны солидные инвестиции. А уж удержать марку и того сложнее. Креативная группа молодых жителей нашего города предложила неплохую альтернативу — мобильная вечеринка. Что это?
Первый опыт проведения можно считать успешным.
Специальная вечеринка от STUD PARTY прошла 30 апреля. Помещение было предоставлено в аренду. По словам организаторов, место может быть выбрано любое.
Главное — достаточное по площади для возможности организовать танцпол помещение и условия для организации коктейль-бара. Всё остальное, включая звук и свет, ребята привезут и установят.
Афиша пилотной вечеринки выглядела вот так.
Характерно, что реклама вечеринки шла исключительно через социальные сети. Организаторы посчитали, что именно этот канал лучше всего подходит для связи с их аудиторией.
Народ откликнулся.
Впечатления у тех, кто побывал на вечеринке от STUD PARTY позитивные:
Именно это, по словам органиазаторов, и есть главная цель, которую можно считать достигнутой. Уже не узкий круг, но и не «широкоформатный» клуб. На танцполе все свои. Ведь приглашения через социальные сети изначально обеспечивают необходимый уровень приватности.
Более того, собираясь на вечеринку от STUD PARTY, можно обговорить не только состав участников, но даже треки, которые хотелось бы услышать.
Ведь гости задолго до начала ночного нон-стопа в контакте (то есть, в ВК) с организаторами!
Ну, что? Немного погрузимся?
Фотограф Артём Буренков
Публикуется на правах рекламы
Но чтобы открыть приличный клуб нужны солидные инвестиции. А уж удержать марку и того сложнее. Креативная группа молодых жителей нашего города предложила неплохую альтернативу — мобильная вечеринка. Что это?
Первый опыт проведения можно считать успешным.
Специальная вечеринка от STUD PARTY прошла 30 апреля. Помещение было предоставлено в аренду. По словам организаторов, место может быть выбрано любое.
Главное — достаточное по площади для возможности организовать танцпол помещение и условия для организации коктейль-бара. Всё остальное, включая звук и свет, ребята привезут и установят.
Афиша пилотной вечеринки выглядела вот так.
Характерно, что реклама вечеринки шла исключительно через социальные сети. Организаторы посчитали, что именно этот канал лучше всего подходит для связи с их аудиторией.
Народ откликнулся.
Впечатления у тех, кто побывал на вечеринке от STUD PARTY позитивные:
Возможно, это нельзя назвать полноценным клубом. Но это уже больше, чем просто узкий круг друзей. В целом — понравилось.
Именно это, по словам органиазаторов, и есть главная цель, которую можно считать достигнутой. Уже не узкий круг, но и не «широкоформатный» клуб. На танцполе все свои. Ведь приглашения через социальные сети изначально обеспечивают необходимый уровень приватности.
Более того, собираясь на вечеринку от STUD PARTY, можно обговорить не только состав участников, но даже треки, которые хотелось бы услышать.
Ведь гости задолго до начала ночного нон-стопа в контакте (то есть, в ВК) с организаторами!
Ну, что? Немного погрузимся?
Тогда ищите STUD PARTY в ВК
Фотограф Артём Буренков
Публикуется на правах рекламы
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