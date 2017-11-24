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Когда наша актриса - причина скандала на Первом канале
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Прежде, чем перейдём к самому конфликту, напомним про Ольгу Ковалёву — актриса театра и кино. Родилась в Гусь-Хрустальном, работала в сфере логистики, в 30 лет начала сниматься в кино. Долгое время жила во Владимире. Сейчас — в Москве. Но родной 33 регион не забывает.
Выпуск шоу был в эти выходные. Как обычно Леонид Якубович вызвал на сцену талантливого участника — Тимур Иоселиани из Липецка. Тимуру нужно было посмотреть на зрителей в студии и постараться всех запомнить.
На сцене уже стояли два стенда с более 200 фотками. Это были портреты. Из 200 фотопортретов только 10 человек — люди из зала. Задача Тимура: найти их. Понятно, что участник из Липецка легко справился с заданием. Легко указал на фото, называя фамилии людей, которых якобы запомнил. Прям феноменально! Чудо какое-то?!
Узнал Тимур Иоселиани и нашу актрису Ольгу Ковалеву. Хотя в тот день она не смогла приехать на съёмки:
Я действительно должна была сниматься в зале через 4 дня после фотосессии в Останкино, но в день съемки заболела. Да, и в тот день нас как раз 10 человек фотографировались. То что не убрали мое фото и подсадили другую девушку — плохо. Первый канал нарушил мои авторские права, так как использовали моё имя и фото.
Со стороны Первого канала один из блогеров увидел подтасовку, когда крупным планом показали якобы Ольгу. На самом деле в зале сидела совершенно другая девушка.
Впервые о том, что произошло я узнала от пользователя ВК со ссылками на youtube. Девушка интересовалась: действительно ли, это я на фото и не я в зале? И в курсе ли, что оно использовалось в программе? Я попросила ссылку на всю программу и обалдела…
Сравним. На фото слева и девушка на фото справа — из общего разве, что очки.
Позже на страничке в ВК Ольги появился пост: «За что мужик получил 50 000 рублей? Смотрим, как дурят народ»!
Парню, помимо выигранных 50 тысяч рублей, пообещали даже включить в книгу рекордов России. Видимо, за заученные те 10 фотографий, на которые он и указал в студии…
Вокруг такая шумиха, что генеральный директор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий и его шоу «Я могу!», только и успевают оправдываться и отвечать на вопросы зрителей. На вопрос «почему вообще возможен обман зрителя? Вопрос остаётся риторическим.
1 комментарий
Зачем вы воруете все на айковров))) даже то, что воровать даже уборщица не додумалась бы))) зачем вы новости областные фигачите то… это ж…
Давай подскажу
1. На сайте уже сто лет не работает регистрация и авторизация по имейл на сайте.
2. Рекламодатель не могут посмотреть страницу «контакты» так как подгрузка старых материалов закрывает футер и поймать момент и нажать на нужную ссылку в футере невозможно))