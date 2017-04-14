Колдунья за стеной! Телемост «ДОМ-2» - GK: экстрасенсы среди нас?!

… наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других?..

Марине 27 лет. По специальности она косметолог, причём неплохой. Без записи к ней не попасть. Но наша история не о модных бровях и не о пилинге. Интересовало, прежде всего то, что по призванию Марина – колдунья, причём потомственная.— Я всё поняла о себе ещё в семь лет. Просто взяла в руки карты, и они… разложилось. Когда мама увидела, была очень недовольна. И долгое время запрещала мне даже пытаться заниматься гаданием и прочими подобными вещами. Но примерно в 11 лет я поняла, что всё неспроста…По словам Марины, с раннего детства она видела удивительные сны, которые требовали разъяснений. После долгих и настойчивых уговоров мать девушки всё-таки призналась, что в роду были прецеденты, скажем так. Сверхъестественными способностями, как оказалось обладали предки по материнской линии, в той или иной степени.— Говорят, подобные способности передаются через одно или несколько поколений. Видимо, именно мне достались сила и способности бабушек и прабабушек, — считает Марина.Вот только не надо думать, что в GK какие-то наивные люди, готовые вестись на любую квазинаучную фантастику.Но откуда-то деятели с телевидения узнали о Марине и её необычайных способностях. Это и был наш первый вопрос: «Как Марина стала экспертом на «ДОМ-2»?— Я уже довольно давно веду интернет-дневник своих практик. Выкладываю видео в youtube. Там объявляли кастинг, и я отправила ролик, организаторы реалити его отобрали и пригласили меня…— Ну, «запрещала», возможно, не самое удачное слово. Просто в моей семье к эзотерике, хиромантии и астрологии относятся достаточно серьёзно. И это, я считаю, абсолютно правильно, не нужно недооценивать определённые вещи. Хотя я прекрасно понимаю, что большинство людей считает всё это какой-то забавой…— Да, это один из аспектов моей деятельности. Рука человека может о многом рассказать, если уметь читать линии…И тут началось! Взрослые образованные люди, которые буквально пару минут назад утверждали, что «ни во что такое мы не верим», побросав текущие дела, включились в процесс «лиагностики». Открылись глубины.То ли, у Марины действительно есть какие-то сверхспособности, то ли она просто хороший психолог и внимательный собеседник, но за 15-20 минут она лихо рассказала всей команде GK «что было, что будет, чем сердце успокоится».Прежде всего, как показали линии наших рук, все мы очень удачно выбрали для себя профессию. Не сказать, что бы на ладонях у нас написано «PR», но склонность к связи с общественностью, коммуникативность и высокая эмпатия, по мнению Марины, всем нам очень свойственна. А ещё (вот уж, не ожидали!) у двоих из нас обнаружились экстрасенсорные способности. Чуть ли не в «ученики волшебника» позвали! Кого? Догадайтесь по рукам!Однако не будем забывать, что поводом для встречи стало всё-таки не гаданье по руке (разумеется, квалифицированный хиромант это называет исследованием), а съёмки в Москве.— Наверное, на грани. Люди играют в реальную жизнь, периодически заигрываются. И конфликты, ссоры, которые там возникают — это зачастую всерьёз. Человеческая обида — это всегда серьёзно. С этим, собственно, я и работаю.— Во всяком случае, я разобрала их ситуации полностью, проанализировала и дала всем рекомендации. Меня выслушали, но, насколько мне известно, следовать моим рекомендациям никто из них не стал. Видимо, они предпочли и дальше погружаться в свои конфликты… Всё, что с нами происходит — это ровно то, что мы просим у судьбы. И всё плохое, что происходит — это результат отклонения от натальных карт…— Возможно, это не такая уж новость, что всё „где-то там“ предопределено. Это так и не так. Действительно, у каждого человека есть своя судьба. Она ему дана при рождении. Не напрасно астролог спрашивает у человека дату и время рождения. Это исходные данные, с которыми человек входит в мир. Но мы поступаем так или иначе, перед нами ежедневно встаёт выбор решений. И если мы поступаем верно, судьба ведёт нас по благоприятному сценарию. А если ошибаемся или, того хуже, пытаемся спорить с судьбой, расплата не заставляет ждать… Лично я живу по своей натальной карте, сверяюсь по ней, стараюсь не делать ничего такого, что бы нарушало гармонию, баланс. И, по-моему, это работает…— А что не так? Мир откликается на наши действия, это правда. Человек, который постоянно возмущается окружающим миром и людьми, чаще всего должне заглянуть внутрь себя и понять, что не так с ним самим. Ведь все наши неприятности — это лишь отклик мира на наши неверные поступки…— Для этого и существует консультирование у астролога или хироманта…Можно консультироваться у астрологов. Можно у психологов. А можно, чаще думать, прежде чем что-то делать. Причём, думать не только о себе, но и об окружающих. Не зря ведь ещё очень давно один умный человек сказал, что…Утро. К офису начинает подтягиваться служивый люд, о парковка ещё свободна… Чу! Похоже, Марина уже припарковалась?Ну, тогда можно смело за работу! Защита от тёмных сил всему офису обеспечена!