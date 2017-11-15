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Наша область - в тренде. Копылов победил в «Голосе»?

Екатерина Кокшарова
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Тимофей Копылов — солист «Рекорд оркестра» представляет Владимирскую область на шоу-проекте «Голосе». Буквально на той неделе наш земляк бился за право пройти в третий этап. От выступления в восторге Билан, Пелагея, Градский и Агутин.



После слов жюри «Это было мощно, конечно!», Тимофей проходит в третий этап. Партнершей по дуэту владимирского брутала в этом этапе стала Дарья Винокурова. Она же и соперница.

Наставник Леонид Агутин выбрал для них песню «Вот пуля просвистела» и не прогадал. Кстати, аранжировка — работа группы «Рекорд Оркестр».

Явно, что владимирский исполнитель зацепил наставников. Очень много добрых слов прозвучало в его адрес. Например, от Димы Билана:

Это мощно, конечно! Эта музыка близка Тимофею… Убедительно, четко. Класс!

Леонид Агутин:

Горжусь этим номером! Горжусь! Идеально. Убедительно. Попало прямо в сердце.

Заценим?



После такого выступления Леонид признался, что в своей команде очень хотел бы видеть именно Тимофея, а не его напарницу.

Поздравляем нашего земляка! За Владимирскую область! За победу!

1 комментарий

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