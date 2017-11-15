Обо всём
Наша область - в тренде. Копылов победил в «Голосе»?
1 458
После слов жюри «Это было мощно, конечно!», Тимофей проходит в третий этап. Партнершей по дуэту владимирского брутала в этом этапе стала Дарья Винокурова. Она же и соперница.
Наставник Леонид Агутин выбрал для них песню «Вот пуля просвистела» и не прогадал. Кстати, аранжировка — работа группы «Рекорд Оркестр».
Явно, что владимирский исполнитель зацепил наставников. Очень много добрых слов прозвучало в его адрес. Например, от Димы Билана:
Это мощно, конечно! Эта музыка близка Тимофею… Убедительно, четко. Класс!
Леонид Агутин:
Горжусь этим номером! Горжусь! Идеально. Убедительно. Попало прямо в сердце.
Заценим?
После такого выступления Леонид признался, что в своей команде очень хотел бы видеть именно Тимофея, а не его напарницу.
1 комментарий