Обо всём
Ковров без «Матильды». В кино пойдем?
1 577
Для тех, кто хотел, но так и не сходил на хоррор «ОНО», возможность ознакомиться с результатом совместного творчества кинематографистов Канады и США еще есть.
Мировая премьера экранизации романа Стивена Кинга была очень успешной, сборы превысили даже легендарную «Зелёную милю».
Ох, уж эти милые детские лица…
Говорят, после выхода книги в США она некоторое время была в топе в качестве наилучшего подарка школьников своей любимой училке. Ну, на их, американский День учителя. Кстати, про День учителя у нас ещё будет, ниже.
Еще из того, что демонстрируют в нашем «Синема-парк» — «Наёмник». Крепенький такой боевичок. Силы добра в борьбе с силами зла, всё как доктор прописал. Тайный агент Митч Рэпп борется и страдает, проблемы у него, там, попутные, в личной жизни. В роли спецагента очень симпатичный Дилан О’Брайен. Внешность — такой микс крепкого ореха с бибером, в общем, девчонкам понравится. К тому же, недорого. В смысле, фильм в 2D, а потому просмотр очень бюджетный.
Ну ииииииии… Конечно же, «Kingsman: Золотое кольцо»! Вот это хитище, так хитище!!! Ещё никто из знакомых, уже побывавших на показе, не сказал, что было не круто! В Коврове экшн-комедия идёт как в 2D, так и в 3D. Так что выбирайте — либо гордиться тем, какие вы экономные, либо получить картинку на все деньги во всех смыслах.
Патриоты, наберите побольше воздуха и выдохните! Наша отечественная киноиндустрия поднимается с колен! Вот он, долгожданный «Напарник» (не путать с забугорным «Наёмником»). Гармаша нет, но он незримо присутствует. Да, там впервые применены технологии, которые американцы уже давно обкатали на «Аватаре». Но наши-то ещё и смешноменства добавили! Майор полиции в теле ребёнка. Многие, наверное, в курсе этой главной сюжетной интриги.
Для любителей ночных сеансов «Синема парк» предлагает посетить фильм «Жизнь впереди».
11-й «Б» впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска, и эта встреча для одноклассников — удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты, обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей.
Для юных кинозрителей выбор тоже есть: «Ёжик Бобби: Колючие приключения» и «ЛЕГО Ниндзяго Фильм». До конце недели ещё можно посмотреть.
Теперь о
Так решили владельцы киносети «Синема-парк», которые зачем-то включились в истероидную серию пикировок-провокаций с подачи очаровательной политической деятельницы Натальи Поклонской. Эта экзальтированная дамочка в своё время заявила, что кинолента (которую она, к слову, даже не видела, просто тогда ещё съёмки не завершились) является ни чем иным, как «угрозой национальной безопасности».
Поначалу к милому сумасбродству целый ряд ведомств отнеслось благосклонно, как в последствии выяснилось, на беду свою. Все, кто следил за развитием этого фантасмагорического действа, в курсе, насколько возбудила реплика экс-прокурорши некоторые росийские горячие головы. Когда в ход пошли бутылки с зажигательной смесью и прочие тупые предметы, официальные структуры таки включили реверс и расставили точки над «ё». Но, увы, такие организации как «Синема-парк» отыграть назад уже не могли. В качестве оправдания собственной косности, была придумана расплывчатая формулировка, вроде бы, не хотим лишний раз нагнетать.
Ну, ладно. Кому интересно, съездит на премьеру в другие города. В тот же Владимир — нам не привыкать. Фильм-то несмотря ни на что вышел зрелищный, снято дорого-богато, костюмы красивые, балерина — тоже. В прокат выходит с 26 октября.
Вспомнили мы об этой картине уже сегодня благодаря Instagram журналиста Сергея Доренко, который приветствовал грядующую премьеру едким постом:
Ну, а вас всех с Днём скромного смеха! Да, именно такой официальный праздник принято в ряде государств отмечать 3 октября. Не верите?
1 комментарий