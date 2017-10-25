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Ковров для козлов?! А кто ещё здесь живёт?
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И вот, фото с то ли ночной, то ли вечерней прогулки козочек попала в соцсети. Пост автор назвал креативно: «Ночные козочки». Меньше, чем за пару дней инфа набрала более 40 лайков.
В комментариях рассказывают, где еще могут гулять «домашние животные». То их видели около троллейбусной остановки «Сударь», то напротив кафе «Relax», то на детской площадке, то около церкви.
Нет, Ковров не захватили. Просто, иногда становится не по себе, когда в городе вот так вот свободно гуляет домашний скот…
А вы уже видели козочку в Коврове? Ждем фото!
Фото: vk.com/kovrovtoday
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