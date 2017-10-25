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Ковров для козлов?! А кто ещё здесь живёт?

Екатерина Кокшарова
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Уже давно не редкое явление. По городу гуляют козы и коровы. Иногда под присмотром, иногда нет: утром выпустят, вечером загонят. И вот они сами по себе: то просто гуляют по улицам Коврова, то походят к людям и пугают детвору.



И вот, фото с то ли ночной, то ли вечерней прогулки козочек попала в соцсети. Пост автор назвал креативно: «Ночные козочки». Меньше, чем за пару дней инфа набрала более 40 лайков.

В комментариях рассказывают, где еще могут гулять «домашние животные». То их видели около троллейбусной остановки «Сударь», то напротив кафе «Relax», то на детской площадке, то около церкви.

Нет, Ковров не захватили. Просто, иногда становится не по себе, когда в городе вот так вот свободно гуляет домашний скот…

А вы уже видели козочку в Коврове? Ждем фото!


Фото: vk.com/kovrovtoday

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