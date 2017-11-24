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Международный турнир по боксу. Ковров Mall. Россия-Германия
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Ринг возвели на первом этаже гипермаркета еще накануне между эскалаторами. Посмотреть на бой стянулось большое количество человек, были полностью заняты все балконы. В красной форме — спортсмены из Германии, в синей — из России.
На официальной части турнира были представлены судьи матчевой ввстречи.
Главный судья — Михаил Шашков
Главный секретарь — Сергей Сметанин
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению — Руслан Магомедов
Все рефери и боковые судьи имеют всероссийскую судейскую категорию. В этот раз на ринге все серьезно.
Хорошая акустика и подходящий диктор сделали бои максимально напоминающий крупный шоу-турнир. В общем, организация была на хорошем уровне, чему ковровским спортивным функционерам можно было бы поучить.
На площадке в этот день присутствовал трехкратный чемпион России, мастер спорта международного класса — Садам Магомедов — упоминал диктор. Садам один из самых прославленных боксеров Владимирской земли. Его присутствие на такой международной встрече закономерно.
Зрители встали при исполнении гимна Германии, а Российский гимн исполнялся живым вокалом, что создало в зале непередаваемую атмосферу.
Поддержка владимирских спортсменов была на уровне, кричали свистели, аплодировали. А вот когда счет шел не в пользу владимирцев, раздавались только оглушительные крики немецкого тренера.
Весовые и возрастные категории шли по возрастанию, первыми бой открыли младшие юноши. Первыми счет сборных открыл младший боксер сборной Германии.
Следующим победу одержал Владимирский боксер, а затем словно по договоренности счет по боям начал чередоваться. Так, первая четверка завершила поединок со счетом 2:2.
После боя спортсменов наградили представительницы модельного агенства «Victory».
Какой же может быть спортивный турнир без ring girls?!
Но как бы прекрасны не были девушки, турнир — это испытание не только для спортсменов, но и для зрителей. Это продолжительное мероприятие.
После первых четырех боев публики заметно поубавилось. В принципе, это просто означало, что ушли «случайные люди», а по-настоящему увлечённые болельщики, конечно, остались. Истинные любители бокса!
Старшие вели бой интереснее, да и жёстче.
Ещё несколько слов о зрителях турнира. Они не были «пассивной группой» не только потому, что болеть пришли настоящие фанаты. В числе почётных гостей были по-настоящему авторитетные в спортивном сообществе Коврова люди.
Одним из почетных гостей стал Заслуженный мастер спорта по мотоболу — Александр Царев.
Ему дали слово и он обратился к зрителям и участникам:
Я желаю всем нашим ребятам достичь того, чего достигли Лебедев и Поветкин, а немецким спортсменам, чтобы ровнялись на Хука.
Результаты матчевой встречи мы опубликуем в отдельном топике.
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Фотограф Алексей Духин
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