Обо всём

Международный турнир по боксу. Ковров Mall. Россия-Германия

Анна Постникова
0 179
24 ноября на первом этаже ТРЦ «Ковров Молл» состоялась международная матчевая встреча по боксу памяти Дмитрия Мезенцева. Сборная команда Владимирской области сразилась с одиннадцатью спортсменами из Германии.



Ринг возвели на первом этаже гипермаркета еще накануне между эскалаторами. Посмотреть на бой стянулось большое количество человек, были полностью заняты все балконы. В красной форме — спортсмены из Германии, в синей — из России.
На официальной части турнира были представлены судьи матчевой ввстречи.
Главный судья — Михаил Шашков
Главный секретарь — Сергей Сметанин
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению — Руслан Магомедов

Все рефери и боковые судьи имеют всероссийскую судейскую категорию. В этот раз на ринге все серьезно.



Хорошая акустика и подходящий диктор сделали бои максимально напоминающий крупный шоу-турнир. В общем, организация была на хорошем уровне, чему ковровским спортивным функционерам можно было бы поучить.



На площадке в этот день присутствовал трехкратный чемпион России, мастер спорта международного класса — Садам Магомедов — упоминал диктор. Садам один из самых прославленных боксеров Владимирской земли. Его присутствие на такой международной встрече закономерно.



Зрители встали при исполнении гимна Германии, а Российский гимн исполнялся живым вокалом, что создало в зале непередаваемую атмосферу.



Поддержка владимирских спортсменов была на уровне, кричали свистели, аплодировали. А вот когда счет шел не в пользу владимирцев, раздавались только оглушительные крики немецкого тренера.



Весовые и возрастные категории шли по возрастанию, первыми бой открыли младшие юноши. Первыми счет сборных открыл младший боксер сборной Германии.



Следующим победу одержал Владимирский боксер, а затем словно по договоренности счет по боям начал чередоваться. Так, первая четверка завершила поединок со счетом 2:2.



После боя спортсменов наградили представительницы модельного агенства «Victory».



Какой же может быть спортивный турнир без ring girls?!

Но как бы прекрасны не были девушки, турнир — это испытание не только для спортсменов, но и для зрителей. Это продолжительное мероприятие.

После первых четырех боев публики заметно поубавилось. В принципе, это просто означало, что ушли «случайные люди», а по-настоящему увлечённые болельщики, конечно, остались. Истинные любители бокса!

Старшие вели бой интереснее, да и жёстче.



Ещё несколько слов о зрителях турнира. Они не были «пассивной группой» не только потому, что болеть пришли настоящие фанаты. В числе почётных гостей были по-настоящему авторитетные в спортивном сообществе Коврова люди.

Одним из почетных гостей стал Заслуженный мастер спорта по мотоболу — Александр Царев.

Ему дали слово и он обратился к зрителям и участникам:

Я желаю всем нашим ребятам достичь того, чего достигли Лебедев и Поветкин, а немецким спортсменам, чтобы ровнялись на Хука.



Результаты матчевой встречи мы опубликуем в отдельном топике.

Следите за новостями на сайте!


Фотограф Алексей Духин

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.