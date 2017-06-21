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Ковров прославился школьным рэпом. Подробности создания ТОП-видео
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Как и обещали, даём подробности сногсшибательной новости о ковровских выпускниках, видеоролик которых вошёл в российский топ-3. GK пообщался с ребятами и узнал, что в 11-а школы №10 много ярких талантов.
Вот, как о съёмках вспоминает Анна Цапенкова, которая и отправила видео на конкурс:
В съёмках заняты не все одноклассники. Ребята, которые учились по программе надомного обучения, сниматься, к сожалению, не смогли.
Таким образом, в клипе можно увидеть 22 учеников:
А ещё в кадре классный руководитель Надежда Витальевна Ерофейкина.
Рэп читали: Дима Балаев, уже знакомый нашим читателям своими достижениями в workout, Валерий Волков, спортсмен школы борьбы им. Рыбина Максим Носов, Андрей Смирнов и начинающий репер Арен Амирагян.
Вот, что рассказал Арен:
Эмоциями поделился и Дима Балаев:
Слово автору идеи и создателю видео, Алине Корневой:
Во время одной из репетиций Дима снял бэкстейдж записи трека для видео. Репетировать пришлось много, некоторые ребята читали реп впервые…
Из сложностей, как мы узнали от «актёров», было «кривляться на камеру». Девчонки смущались, но организатору удалось раскрыть каждого из учеников в коротком фрагменте.
Весть о победе пришла только вчера. В официальной группе конкурса размещено видео, где певица Катя IOWA оглашает финалистов.
Звонок организаторов принимала Анна Цапенкова:
Теперь группу IOWA ждут на выпускном в школе №10, в ближайшее время станет известно, в какую из трех школ-финалистов отправятся музыканты. А какой класс отправиться на концерт самостоятельно.
Вот, как о съёмках вспоминает Анна Цапенкова, которая и отправила видео на конкурс:
Клип был снят на последний звонок под руководством нашего самого крутого организатора Алины Корневой. Идея Алины, клип был снят и смонтирован благодаря ей и её мужу Артёму. Сам реп записали в студии ДК им. Дегтярёва у звукорежиссера Дениса Седова. Отсняли буквально за один день, так как и погода нам позволила, и настроение было «просто огонь». Всем было весело и круто, потому что съёмки давались легко и непринуждённо. Но при этом, мы понимали, что это один из наших последних моментов сняться всех вместе...
В съёмках заняты не все одноклассники. Ребята, которые учились по программе надомного обучения, сниматься, к сожалению, не смогли.
Таким образом, в клипе можно увидеть 22 учеников:
- Екатерина Александрова
- Арен Амирагян
- Дмитрий Балаев
- Валерий Волков
- Мила Ершова
- Татьяна Завалищина
- Оксана Каменева
- Юлия Киркина
- Алёна Колотилова
- Дарья Миронова
- Марина Михеева
- Мария Музанкова
- Юлия Назарова
- Максим Носов
- Ангелина Потехина
- Ольга Самсонова
- Андрей Смирнов
- Юлия Солодкова
- Павел Тарасов
- Герман Трошин
- Анна Цапенкова
- Виктория Чугунова
- Вероника Чумакова
А ещё в кадре классный руководитель Надежда Витальевна Ерофейкина.
Рэп читали: Дима Балаев, уже знакомый нашим читателям своими достижениями в workout, Валерий Волков, спортсмен школы борьбы им. Рыбина Максим Носов, Андрей Смирнов и начинающий репер Арен Амирагян.
Вот, что рассказал Арен:
Идея про рэп понравилась всем. Правда, сначала все отнеслись к этому как-то не на полном серьезе. Думали, что возникнут проблемы с написанием текста, что не каждый сможет зачитать. Тем не менее, спустя какое-то время, после нескольких репетиций, мы взяли и записали! Нас было двое, кому читать было нетрудно — я и Дима Балаев. Мы старались помочь остальным. И как видно, наши старания были не зря.
Эмоциями поделился и Дима Балаев:
Представьте мое удивление, что из клипов со всей России в финале оказались именно мы?! Не поверил даже! Это, как выиграть в лотерею! Радость переполняла. Огромное спасибо Алине, без неё бы ничего не получилось. На звукозаписывающей студии я был впервые. Там была очень хорошая атмосфера и крутые эмоции.
Слово автору идеи и создателю видео, Алине Корневой:
В этом году я полностью режиссировала и ставила Последний звонок в 10 школе. Готовили выступления и детям и родителям. Администрация отметила наше выступление лучшим и самым ярким за все года. решили поучаствовать в конкурсе. Ребята отправляли несколько роликов… несколько человек отправляли по одному ролику, которые мы делали., победил ролик класса… т.к. по условию должны в нем быть выпускники. Этот ролик отправляла Анна Цапенкова. Он стал победителем. Участников было огромное количество, конечно мы очень рады. Теперь ждем объявления к кому приедут с концертом, а остальным билеты на концерт. И хоть 99% мы знаем что скорее всего они заедут в Московский лицей… мы рады что из тысячи роликов мы стали первыми)
Во время одной из репетиций Дима снял бэкстейдж записи трека для видео. Репетировать пришлось много, некоторые ребята читали реп впервые…
Из сложностей, как мы узнали от «актёров», было «кривляться на камеру». Девчонки смущались, но организатору удалось раскрыть каждого из учеников в коротком фрагменте.
Весть о победе пришла только вчера. В официальной группе конкурса размещено видео, где певица Катя IOWA оглашает финалистов.
Звонок организаторов принимала Анна Цапенкова:
Эмоции буквально через край! Мне позвонил организатор конкурса, и я поначалу онемела, честно. Когда сообщила ребятам, для них это тоже стало неожиданностью. Ведь мы заявились на конкурс ради забавы, не надеялись ни на что, а тут — на тебе! До сих пор не может отойти. Видео после конкурса стремительно набирает просмотры, от чего мы радуемся ещё больше!
Теперь группу IOWA ждут на выпускном в школе №10, в ближайшее время станет известно, в какую из трех школ-финалистов отправятся музыканты. А какой класс отправиться на концерт самостоятельно.
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