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Словно сказка! Ковров с высоты очаровывает
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Предновогодний Ковров очаровал жителей 33 региона! На странице краеведческо-туристического сайта-журнала «Книга-журнал Владимирской области» ВКонтакте накануне опубликовали очень красивые фотографии нашего города. С высоты!
Как сообщают создатели издания, цель — собрать редкую информацию об истории нашего края, интересных местах и личностях. Туристы и гости наших городов также смогут найти для себя что-то интересное, у нас представлена исчерпывающая информация о достопримечательностях Мурома, Владимира, Суздаля, Александрова и других населенных пунктов Владимирской области. Лучшие и самые красивые фотографии наших городов, редкие старые открытки — все это вы также найдете в нашем туристическо-краеведческом журнале.
Итак, любуемся видами с высоты! Снято, между прочим, с помощью квадрокоптера. Рискованная съёмка, как ни крути. Вот главная новогодняя ёлочка и площадь 200-летия:
А это вид с высоты на вокзал и железную дорогу. Романтично!
Ёлка у ТК «Городок» очень красивая.
Всё как в сказке!
Городские огни зачаровывают.
Ковров с высоты очаровывает!
Фото: vk.com/vladimirbook
Как сообщают создатели издания, цель — собрать редкую информацию об истории нашего края, интересных местах и личностях. Туристы и гости наших городов также смогут найти для себя что-то интересное, у нас представлена исчерпывающая информация о достопримечательностях Мурома, Владимира, Суздаля, Александрова и других населенных пунктов Владимирской области. Лучшие и самые красивые фотографии наших городов, редкие старые открытки — все это вы также найдете в нашем туристическо-краеведческом журнале.
Итак, любуемся видами с высоты! Снято, между прочим, с помощью квадрокоптера. Рискованная съёмка, как ни крути. Вот главная новогодняя ёлочка и площадь 200-летия:
А это вид с высоты на вокзал и железную дорогу. Романтично!
Ёлка у ТК «Городок» очень красивая.
Всё как в сказке!
Городские огни зачаровывают.
Ковров с высоты очаровывает!
Фото: vk.com/vladimirbook
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