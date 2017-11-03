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Красивый уголок на берегу реки. Новая жизнь парка

Екатерина Кокшарова
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Буквально несколько часов назад состоялось торжественное открытие историко-мемориального парка «Иоанно-Воинский некрополь». Одобрил сам Путин!



На открытие он, конечно, не приехал — государственные дела. А вот представители области и города были: председатель областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Глеб Серёгин, глава города Анатолий Зотов, представители общественных организаций города, представители организаций, которые принимали активное участие в благоустройстве парка, учащиеся школы №2, кадеты 4 школы.

По инициативе директора историко-мемориального музея Ольги Моняковой ещё в 2015 году мэрия приняла решение создать в Коврове историческое место. И передать парк имени Пушкина или «Иоанно-Воинский некрополь» в пользование музея. Подрядчик: ООО «СТРОЙГРАД».



Работы по благоустройству проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», одобренного президентом Владимиром Путиным.



Парк расположен на территории кладбища. Звучит как-то не очень. Но исторически это действительно именно так. Первое захоронение было в 1492 году, последнее в 1949 году: похоронили конструктора-оружейника Василия Алексеевича Дегтярёва.




Ещё в прошлом году в планах было создать новые памятные объекты, возвести часовню. В некрополе постепенно появлялись новые объекты.



У каждого объекта памяти в карауле стояли кадеты из школы № 4.



Ещё один новый памятный объект. Выполнен в рамках проекта «Историческая память» от партии «Единая Россия».



За официальной частью последовала лайт-часть: экскурсия по парку. Нет теперь того запущенного состояния, что мы наблюдали долгое время. Освещённая территория и красивые скамейки.



Памятные объекты в этом году открываются один за другим. Недавно открыли Сквер оружейников. Памятных мест в Коврове должно быть больше!

Какой объект будет следующим?


Фотограф Игорь Селезнев

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