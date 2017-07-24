Краски, которыми рисуют счастье. Холи-фест в Доброграде

Разумеется, 200 — это не одномоментное число людей, «одержимых краскоманией». Холи-метание шло в несколько смен-очередей, но неизменно весело и ярко. У нас в городе эту забаву давно узнали, оценили и полюбили. Вот, теперь и Доброград подключился.«Краски Холи» — ивент для детей и подростков. Но на празднике в Доброграде была замечена и очень взрослая публика.Судя по всему, к детскому веселью подключились не только мамы, но и бабули.При всём хаосе праздник имел приметы организованного мероприятия: ведущий, ди-джей, конкурсы и прочее… Кстати, в качестве ведущего, знакомый GK и всем КВНщикам КовроваКазалось бы, под «боевым раскрасом» невозможно различить людей, но если зорким глазом присмотреться, то можно идентифицировать. Вот, вся в ярком, хореографА вот участница «МИНИМИСС-PS»с мамой.А вы своих узнаете?На протяжении всего фестиваля Тимофей Худяков и ди-джей Балу развлекали публику шутками, приглашали на спортивные и творческие конкурсы.Помимо гостей Доброграда, которые приехали, прочитав объявление, на фестиваль пришли ребята, которые здесь отдыхают в летнем загородном лагере.Подобные мероприятия — неизменный головняк для фотографов. Того и гляди, метнут краской на камеру: пришлось в целях безопасности пищевой плёнкой заматывать. Но одежду-то плёнкой не замотаешь! Спину мне покрасили. А некоторые предусмотрительные участники сменную одежду с собой взяли.Впрочем, если быть предельно аккуратным и продуманным, можно приобрести очень креативный и привлекательный цвет волос и лонгслива.Но только, если аккуратно! А если ты балбес, то можно просто всё смыть водой.В конце подтянули брандспойт, который на время стал фонтаном для всех, кто хотел освежиться.Если спросите, какой цвет в тот день был самым популярным, ответить не смогу. В почёте были все краски, кроме скучных.Хуже и дольше всего «шла» белая краска. Но в итоге даже белый цвет разобрали.Что ещё? Общее фото на память?..