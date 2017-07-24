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Краски, которыми рисуют счастье. Холи-фест в Доброграде
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200 человек и 200 кг крахмальной краски. Боезапас потрачен меньше, чем за полчаса. В Доброграде прошёл праздник «Краски Холи».
Разумеется, 200 — это не одномоментное число людей, «одержимых краскоманией». Холи-метание шло в несколько смен-очередей, но неизменно весело и ярко. У нас в городе эту забаву давно узнали, оценили и полюбили. Вот, теперь и Доброград подключился.
«Краски Холи» — ивент для детей и подростков. Но на празднике в Доброграде была замечена и очень взрослая публика.
Судя по всему, к детскому веселью подключились не только мамы, но и бабули.
При всём хаосе праздник имел приметы организованного мероприятия: ведущий, ди-джей, конкурсы и прочее… Кстати, в качестве ведущего, знакомый GK и всем КВНщикам Коврова Тимофей Худяков.
Казалось бы, под «боевым раскрасом» невозможно различить людей, но если зорким глазом присмотреться, то можно идентифицировать. Вот, вся в ярком, хореограф Анна Петрова.
А вот участница «МИНИМИСС-PS» Ксюша Гордеева с мамой.
А вы своих узнаете?
На протяжении всего фестиваля Тимофей Худяков и ди-джей Балу развлекали публику шутками, приглашали на спортивные и творческие конкурсы.
Помимо гостей Доброграда, которые приехали, прочитав объявление, на фестиваль пришли ребята, которые здесь отдыхают в летнем загородном лагере.
Подобные мероприятия — неизменный головняк для фотографов. Того и гляди, метнут краской на камеру: пришлось в целях безопасности пищевой плёнкой заматывать. Но одежду-то плёнкой не замотаешь! Спину мне покрасили. А некоторые предусмотрительные участники сменную одежду с собой взяли.
Впрочем, если быть предельно аккуратным и продуманным, можно приобрести очень креативный и привлекательный цвет волос и лонгслива.
Но только, если аккуратно! А если ты балбес, то можно просто всё смыть водой.
В конце подтянули брандспойт, который на время стал фонтаном для всех, кто хотел освежиться.
Если спросите, какой цвет в тот день был самым популярным, ответить не смогу. В почёте были все краски, кроме скучных.
Хуже и дольше всего «шла» белая краска. Но в итоге даже белый цвет разобрали.
Что ещё? Общее фото на память?..
Фото автора
Разумеется, 200 — это не одномоментное число людей, «одержимых краскоманией». Холи-метание шло в несколько смен-очередей, но неизменно весело и ярко. У нас в городе эту забаву давно узнали, оценили и полюбили. Вот, теперь и Доброград подключился.
«Краски Холи» — ивент для детей и подростков. Но на празднике в Доброграде была замечена и очень взрослая публика.
Судя по всему, к детскому веселью подключились не только мамы, но и бабули.
При всём хаосе праздник имел приметы организованного мероприятия: ведущий, ди-джей, конкурсы и прочее… Кстати, в качестве ведущего, знакомый GK и всем КВНщикам Коврова Тимофей Худяков.
Казалось бы, под «боевым раскрасом» невозможно различить людей, но если зорким глазом присмотреться, то можно идентифицировать. Вот, вся в ярком, хореограф Анна Петрова.
А вот участница «МИНИМИСС-PS» Ксюша Гордеева с мамой.
А вы своих узнаете?
На протяжении всего фестиваля Тимофей Худяков и ди-джей Балу развлекали публику шутками, приглашали на спортивные и творческие конкурсы.
Помимо гостей Доброграда, которые приехали, прочитав объявление, на фестиваль пришли ребята, которые здесь отдыхают в летнем загородном лагере.
Подобные мероприятия — неизменный головняк для фотографов. Того и гляди, метнут краской на камеру: пришлось в целях безопасности пищевой плёнкой заматывать. Но одежду-то плёнкой не замотаешь! Спину мне покрасили. А некоторые предусмотрительные участники сменную одежду с собой взяли.
Впрочем, если быть предельно аккуратным и продуманным, можно приобрести очень креативный и привлекательный цвет волос и лонгслива.
Но только, если аккуратно! А если ты балбес, то можно просто всё смыть водой.
В конце подтянули брандспойт, который на время стал фонтаном для всех, кто хотел освежиться.
Если спросите, какой цвет в тот день был самым популярным, ответить не смогу. В почёте были все краски, кроме скучных.
Хуже и дольше всего «шла» белая краска. Но в итоге даже белый цвет разобрали.
Что ещё? Общее фото на память?..
Фото автора
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