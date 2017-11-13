Обо всём
Крутые «Ступени» в мир Терпсихоры. Форум танца и спорта в Коврове
0 911
Мероприятие официально называется Российский Форум по современной хореографии и спорту «Ступени».
Как уже сказано, очень крутое представительство – Москва, Нижний Новгород, Иваново, Кострома, Владимир. Как говорят ветераны движения, обычно ещё из Питера приезжают, но этой осенью не были.
Форум 11-12 ноября был 16-м по счёту, то есть, история мероприятия корнями уходит в миллениум. Именно тогда, в начале нулевых, были предприняты первые попытки собрать танцоров самых разных направлений, чтобы каждый мог и других посмотреть, и себя показать.
Программа форума была очень плотной. Можно сказать, что, начиная с 9 утра в субботу и почти до 9 вечера в воскресенье на сцене ДК им. Ленина постоянно что-то происходило.
И не только на сцене. Поскольку формат – «форум», предполагаются не только танцевальные номера, но и многочисленные мастер-классы. Кто проводил МК? Только несколько имён и титулов.
Детсткий МК по «Oriental» — Анастасия Вилкова, чемпионка Мира «Oriental Folk-2016», чемпионка России, Европы и Мира в «Oriental Folk-2017», приглашённая звезда Международного фестиваля IDO в Сеуле (Южная Корея) г. Сеул, победитель международного конкурса «TOP SHOW 2017» в Китае.
МК по теме: «Основы и стили джазового танца» — Борис Мануйлов, доцент кафедры «Социально- культурная деятельность» МГИК, тренер чемпионов России, Европы по джазу, модерну, танцевальному шоу; чемпионов Мира по танцевальному шоу, джазовому танцу, судья Международной категории IDO.
Круглый стол по проблемам современной хореографии и спорта — Майя Цылина, член Президиума ОРТО, Председатель СК ОРТО (Н.Новгород).
— В этом суть форума. Не просто смотр достижений, но и уникальная возможность научиться чему-то новому, узнать новое, увидеть, что такое по-настоящему высокий уровень, — говорила Майя Цылина, организатор «Ступеней».
Майя Аркадьевна – человек, про которого проще сказать «главный», чем перечислять многочисленные регалии. Она представляла ОРТО и Нижегородскую федерацию танца. Именно благодаря её усилиям, разумеется, совместно с администрацией ДК удалось вывести «Ступени» на нынешний уровень.
Времени на общение у нас было немного, организатор постоянно был «на звонке» — сцена, кулисы, места жюри. И ответы на вопросы были краткими, порой немного сбивчивы. Майя Аркадьевна говорила о наболевшем – об оргпроцессе.
Ведь это зритель в зале видит только «летящих» танцовщиц. А за кулисами кипит подготовка в режиме нон-стоп.
Печать фамилий победителей в номинациях, подготовка к выходу, объявление результатов, в общем – сутки пролетают незаметно.
«Ступени» — это не только и не столько спортивный танец, то есть классика и латина. Этои танцевальное шоу, и композиции в джазовом стиле, и восточный танец, а ещё – мажоретки и чирлидеры. Одно из новых для нашего города направлений – роудскриппинг.
На самом деле, это старая добрая скакалка. Но на сегодня в мире танцевально-спортивного шоу это один из трендов. И впервые в нашем регионе роудскриппинг появился именно в Коврове.
Мы вообще «в области балета» неизменно впереди. Скажем больше! Далеко не в первый раз приходится слышать от тренеров, судей и экспертов на подобных турнирах, что именно Ковров из-за границ Владимирской области очень многие воспринимают как центр. Именно к нам стремятся приехать на соревнования, именно на наших спортсменов и танцоров смотрят как на образцы. Приятно, чего уж там.
Но положение обязывает, поэтому каждое новое событие, как в мире спорта, так и в танцевально-спортивной сфере надо проводить всё круче и круче. Следующие «Ступени» будут уже в марте 2018 года (форум проходит дважды в год), и уже звучат пожелания.
У профессионалов свои пожелания, а если говорить с позиций обывателя, то хочется большего продвижения, элементарного оповещения о событии.
На наш, возможно, неискушённый взгляд, в зале могло быть и более многолюдно. Да, вообще, с учётом такого колоссального количества участников, в ДК оба дня должна быть такая движух, что всё бы искрило. Пока что это больше напоминает рабочий процесс.
А ведь сюда можно было подтянуть десятки, если не сотни представителей бизнеса, которые бы не только продвинули свои услуги и товары, но и вполне себе заработали. Кстати, в «Ковров-молле», по слухам, за период форума в одном из обувных отделов скупили все сапоги!
В общем, друзья, не пропустите предстоящие «Ступени» весной! Кто знает, возможно GK возьмётся за информационную поддержку данного форума и тогда мы сможем рассказать обо всё более подробно и обстоятельно.
Танцуй, как будто никто не смотрит!
Фотограф Игорь Селезнёв
0 комментариев