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#ВместоПутина. Ксения Собчак - новый президент РФ?
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А министр финансов — Мавроди. Всё это выглядело стёбом, как Ксения Собчак действительно собралась принять участие в президентских выборах. В 2018 году они будут 11 марта.
Заговорили о новом возможном президенте ещё в начале сентября. Тогда Ксения обвинила всех, кто написал этот «бред». Но о своём самовыдвижении не опровергла, но и не подтвердила. Чуть позже эта новость стала далеко не уткой.
Действительно, сначала это казалось всё шуткой, а сейчас фактом. В своём Instagram Собчак пишет:
«Давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один — унылое го*но ваша политика сегодня, господа! Скучно и мерзко»
Кто-то уверен, что всё сделано ради хайпа или в борьбе за лайки, как сейчас любят говорить. Тем не менее, Путин дал добро. Его слова звучали примерно так: «Ну, ради бога». И добавил, мол, это не мне выбирать, а народу.
Сама Ксения выложила предвыборный ролик «Ксения Собчак — кандидат «против всех».
И тут шквал ненависти. Понятно, что оппозиционер Алексей Навальный против. Его-то вообще государство планирует не пускать на выборы минимум до 2028 года. Леонид Волков — руководитель кампании Навального в своём Instagram написал так:
Против и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Хейтеров предостаточно. Вон Дудь даже на передачу к себе позвал:
Музыкант Сергей Шнуров вступился «за» Собчак. Написал стихотворение и выложил в своём Instagram:
Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Собчак. По просмотрам, это больше чем ролик Ксении — более 2,6 млн просмотров. Там же Ургант заценил и домашнюю атмосферу в съёмках ролика. Фон повторяет интерьер комнаты.
Пародию снял и Максим Галкин. Прикинув, какая будет «идеальная» Россия, если пост главнокомандующего страны займёт Ксения Собчак.
«Ответочку» не Ксении, а Галкину снял и Алексей Панин. Не согласен актёр, видимо, что его определили в Комитет по защите животных и окружающей среды. Метил тоже в президенты?
Пародии, посты хорошие и плохие, продолжают выкладывать с неимоверной скоростью. На самом деле, попахивает это всё чем-то несерьёзным. А вдруг власти специально «продвигают» Собчак? Для повышения общественного интереса к выборам, так сказать?
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