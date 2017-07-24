Ouuh! Yeah! Я не самоубийца. Москва на скейтборде

А где кататься?

Да что там, хотя бы на велосипеде…

Ждала неодобрительных взглядов. Всё-таки центр мегаполиса, оживленный трафик, а тут я со своей доской. Оказалось, всё совсем неплохо. Никому не мешаю. И проблема разве что в моих провинциальных комплексах.Поскольку на скейт изначально встала «для картинки», о каких-то головокружительных трюках не помышляла. Проехаться бы, не свалиться, не устать от доски. Да, разумеется, сама идея не приснилась. Увидела как ловко управляются с доской мои московские друзья, по сути, хотела просто попижонить.Но (о, чудо!) после первых же удачных виражей во мне стремительно взросла уверенность в себе и в том, что можно и нужно пытаться! Передвигаться и объезжать прохожих — это слишком просто.Так, куда мы направляемся? Ах, да! Фоткаться на Красную площадь. Там сейчас идёт подготовка ко Дню Российского бокса. На фоне ринга и Кремля будет в самый раз!По брусчатке не проедешь, скейт в руках, но сделала пару фото в декорациях сцены концертной площадки.От Красной площади до Арбата уже катили на всех парах. Прохожие здесь нас, кажется, даже не замечали. Обычное дело!Скопление сноубордистов обнаружила на Новом Арбате, где есть площадка для экстремальных видов спорта.После тренировки так же спокойно, на своих бордах катят домой.Такой транспорт мне пришелся по душе.В Коврове по возвращении даже задумалась о покупке доски. А потом меня неожиданно остановил вопрос:Действительно. Вот разгонишься по нашему центру, расплываясь в улыбке, наткнешься не на столб, а на возгласы:Есть площадка для экстремальный видов спорта у ФОК «Молодежный». Но хорошо там только на бумаге. Конструкция не устойчивая, нет отбойников. Да и скейтбордистов там вряд ли встретишь… Кататься вокруг горки не лучший вариант… А отрабатывать трюки на асфальте, чревато серьезными повреждениями (такие площадки обычно имеют мягкое безопасное покрытие).Может быть, я и придираюсь, мол, все катаются на асфальте, и ничего. Не только же в Москве… Но где? Признаться честно, до этого момента скейтбордистов в городе не замечала.Даже кинула клич в своем Instagram: «Разыскивается скейтбордист».Тишина…В дегтярёвском парке особо не разгонишься, недолго и под колеса велосипедистов попасть или наехать на выбежавшего на дорожку с детской площадки ребенка. И услышать сакраментальное «куда прешь». Получается, в черте города и покататься негде?Для меня неплохим вариантом стал новый тротуар дороги на Погост. Ровная дорога, мало народа, к тому же красивый пейзаж. Пару горок с которых можно прокатиться с ветерком.Вот и катись себе…