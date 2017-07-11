Обо всём
Куда загнать сто кобыл? Двор как поле битвы: авто vs песочница
0 379
Сегодня трудно представить двор многоквартирного дома без плотно стоящих в ряд автомобилей. Родители ещё помнят времена, когда пара-тройка машин во дворе являлись достопримечательностями. Нам, ныне живущим, всё это уже кажется легендой. Более того, жителю типовой «панельки» нередко кажется, что автомобилей в доме «прописано» больше, чем живых людей. И эти авто, даром, что железные, жизненного пространства требуют — ого-го...
ОК, автомобилям тесно. А людям-то что делать?
Разумеется, мы далеки от мысли, что вот этот конкретный текст всё изменит в корне. Но дело идёт к тому, что скоро из подъездов будем бочком выбираться! Да, что там, выбираться, дышать всё тяжелее. Этот коварный CO, будь он неладен, сводит на нет всю прелесть проживания в тихом провинциальном городке!
Как говорится, «экологи бьют тревогу». Может, напрасно бьют?
Взять хотя бы Британию двухсотлетней давности. Не поверите, но там на заре автомобильной эры, тогдашние экологи (или их аналоги) тоже били во все колокола. И проблемой являлся… конский навоз, заполонивший улицы. От куч и миазмов страдали жители европейских городов, а урбанисты тех времён пророчили катастрофу: «Вот-вот потонем в нечистотах!». И что? И где те лошади и навозные кучи.
Тогда радикальным решением проблемы было изобретение автомобилей, как следствие резкое сокращение конного поголовья. Кто знает, может мы сейчас зря ломаем голову над логистической задачей? Может, на смену двигателям внутреннего сгорания придут иные устройства. Ну, как минимум, летающие тачки. А то и телепортацию какую-нибудь изобретут?..
Но пока что мы живём в реальном, а не научно-фантастическом мире. И надо констатировать, что город, благодаря вышеозначенной проблеме, оказался поделён на два лагеря. Первый — автовладельцы, которым нужно машиноместо. Второй — пешие граждане, которым нужно пространство для ходьбы-прогулок.
Стандартная дворовая ситуация. Девятиэтажка. 72 кватриры. Рядом — как бы двор, ну, прилегающая территория, ограниченная аналогичными соседними «панельками». Этот как бы двор представляет собой помесь поляны и пустыря с бурьяном. Примерно по центру — нечто вроде детской площадки. Или действительно — площадка (их в последнее время немало появляется стараниями ТСЖ). По периметру дома асфальтированная (нередко — разбитая) то ли пешеходная, то ли автотранспортная дорожка.
И десяток (десяток, Карл!) парковочных мест. И как?!
А очень просто. Все, кому место на «официальной» парковке не хватило, ставят машины, куда придётся. А приходится, конечно же, всё на тот же бурьяно-газон (благо, бордюрным камнем наш город не богат), а то и прямёхонько на детские площадки.
Там-то, на детских площадках, автомобилистов подстерегают социально-активные сторонники детских игр на свежем воздухе. И начинается. Если шины не проколют, то кузов гвоздиком поцарапают.
Один из лайф-хаков: насыпать на капот пшена, чтобы гуленьки налетели зёрнышек поклевать. Капот при этом приобретает уникальный и неповторимый вид.
Стоит ли удивляться, что от этих «домашних хитростей» автомобилисты периодически звереют? Кстати, лайф-хак для автомобилистов. Если во дворе на вашем любимом парковочном месте некие доморощенные ландшафтные дизайнеры посадили кустик (экологии для), не надо вырывать этот кустик с корнем. Достаточно несколько раз полить его соляным раствором (соотношение — 2 стакана на ведро воды), чтобы кустик тихо загнулся сам собой и машиноместо вновь свободно.
Кто-то скажет: «Что за барство! Вам бы всё к подъезду карету подавать! Ставьте на специализированные парковки и топайте домой пешочком. 100-200 метров прогулочным шагом ещё никому не навредили». Парковки? ОК! Смотрим, как обстоят дела там, да и вообще, много ли у нас этих самых парковок.
Стоянки возле крупных предприятий даже не переполнены, а просто забиты. Трудно представить, во сколько надо приезжать на работу, чтобы успеть пристроить тачку более-менее приемлемо, чтобы потом было возможно домой уехать.
Даже и речи не идёт, что на таких паркингах найдётся место ещё и для жителей прилегающих домов. Тогда где? Было время, когда по городу поназаводили массу платных парковочных зон. Кое-где они сохранились и поныне, но популярность падает с каждым годом. Ещё бы. Какой смысл платить абонемент, если тебе на этой огороженной парковке не только за сохранность машины никто не ответит, но даже не факт, что ты каждый вечер сможешь поставить машину на одно и то же место?
Получается, все пути ведут во двор? Так и есть. Счастливые исключения — владельцы гаражей, хотя иметь гараж рядом с домом — это уже роскошь. Тем более, подземный гараж прямо в доме. Таких домов у нас — раз, два и обчёлся…
Ну, нету на всех места, во всяком случае, пока. Что же делать?
Если честно, однозначного ответа нет. Но давайте хотя бы оставаться взаимно-вежливыми и помнить о законах, где довольно чётко прописано, куда можно ставить машину, а куда — нет. Почитайте на сон грядущий, уважаемые автомобилисты. Может, поможет?
Да, ещё лайф-хак для борцов за свободу дворов. Друзья, не прокалывайте колёса зловредным автомобилистам. Это грубо, не эстетично и чревато привлечением к административной (а то и уголовной) ответственности. Кто знает, может, у моторизованного мироеда в салоне видеорегистратор снимает? А вот если вы не проколете, а аккуратно выпустите воздух из колёс, открутив такие маленькие пимпочки (ну, бывалые люди знают) никто и ни за что вас к ответу не привлечёт. А вот любителя припарковаться на зелёной травушке подобный случай заставит призадуматься.
Шутки, приколы и взаимный троллинг — это одно. Но не будем забывать и о трагических последствиях некорректной парковки во дворах и на придомовых территориях. натуралистичные кадры сбитых и раздавленных гуляют по интернету, не станем их здесь приводить, но, думается, все всё и так понимают.
В качестве защиты многие дворы силами и средствами жителей оборудуют шлагбаумами. С одной стороны — это неплохой фильтр для нежелательных автогостей. Но, с другой стороны, такие заградительные сооружения вполне могут стать проблемой для проезда спецтранспорта — «скорой» или пожарной машины. А когда загорится, знаете ли, бежать за пультиком дистанционного управления шлагбаумом порой некогда. Да и соображалка в критической ситуации у погорельцев может отказать…
Подводя итог. Проблему мы поставили. Пути решения… Не то, чтобы их не было. Просто на сегодня, вероятно, самое разумное — в каждой конкретной дворовой ситуации жителям надо помнить, что прежде всего все они соседи. Каждый имеет право на жизненное пространство. И воспитанные люди всегда могут договориться и найти компромиссное решение.
И ещё. Может, при строительстве новых домов, которое у нас в городе в последнее время довольно активно ведётся, городские власти и застройщики учтут, что автомобиль уже давным давно — это не роскошь, а средство передвижения.
Фото Игоря Селезнёва
ОК, автомобилям тесно. А людям-то что делать?
Разумеется, мы далеки от мысли, что вот этот конкретный текст всё изменит в корне. Но дело идёт к тому, что скоро из подъездов будем бочком выбираться! Да, что там, выбираться, дышать всё тяжелее. Этот коварный CO, будь он неладен, сводит на нет всю прелесть проживания в тихом провинциальном городке!
Как говорится, «экологи бьют тревогу». Может, напрасно бьют?
Взять хотя бы Британию двухсотлетней давности. Не поверите, но там на заре автомобильной эры, тогдашние экологи (или их аналоги) тоже били во все колокола. И проблемой являлся… конский навоз, заполонивший улицы. От куч и миазмов страдали жители европейских городов, а урбанисты тех времён пророчили катастрофу: «Вот-вот потонем в нечистотах!». И что? И где те лошади и навозные кучи.
Тогда радикальным решением проблемы было изобретение автомобилей, как следствие резкое сокращение конного поголовья. Кто знает, может мы сейчас зря ломаем голову над логистической задачей? Может, на смену двигателям внутреннего сгорания придут иные устройства. Ну, как минимум, летающие тачки. А то и телепортацию какую-нибудь изобретут?..
Но пока что мы живём в реальном, а не научно-фантастическом мире. И надо констатировать, что город, благодаря вышеозначенной проблеме, оказался поделён на два лагеря. Первый — автовладельцы, которым нужно машиноместо. Второй — пешие граждане, которым нужно пространство для ходьбы-прогулок.
Стандартная дворовая ситуация. Девятиэтажка. 72 кватриры. Рядом — как бы двор, ну, прилегающая территория, ограниченная аналогичными соседними «панельками». Этот как бы двор представляет собой помесь поляны и пустыря с бурьяном. Примерно по центру — нечто вроде детской площадки. Или действительно — площадка (их в последнее время немало появляется стараниями ТСЖ). По периметру дома асфальтированная (нередко — разбитая) то ли пешеходная, то ли автотранспортная дорожка.
И десяток (десяток, Карл!) парковочных мест. И как?!
А очень просто. Все, кому место на «официальной» парковке не хватило, ставят машины, куда придётся. А приходится, конечно же, всё на тот же бурьяно-газон (благо, бордюрным камнем наш город не богат), а то и прямёхонько на детские площадки.
Там-то, на детских площадках, автомобилистов подстерегают социально-активные сторонники детских игр на свежем воздухе. И начинается. Если шины не проколют, то кузов гвоздиком поцарапают.
Один из лайф-хаков: насыпать на капот пшена, чтобы гуленьки налетели зёрнышек поклевать. Капот при этом приобретает уникальный и неповторимый вид.
Стоит ли удивляться, что от этих «домашних хитростей» автомобилисты периодически звереют? Кстати, лайф-хак для автомобилистов. Если во дворе на вашем любимом парковочном месте некие доморощенные ландшафтные дизайнеры посадили кустик (экологии для), не надо вырывать этот кустик с корнем. Достаточно несколько раз полить его соляным раствором (соотношение — 2 стакана на ведро воды), чтобы кустик тихо загнулся сам собой и машиноместо вновь свободно.
Кто-то скажет: «Что за барство! Вам бы всё к подъезду карету подавать! Ставьте на специализированные парковки и топайте домой пешочком. 100-200 метров прогулочным шагом ещё никому не навредили». Парковки? ОК! Смотрим, как обстоят дела там, да и вообще, много ли у нас этих самых парковок.
Стоянки возле крупных предприятий даже не переполнены, а просто забиты. Трудно представить, во сколько надо приезжать на работу, чтобы успеть пристроить тачку более-менее приемлемо, чтобы потом было возможно домой уехать.
Даже и речи не идёт, что на таких паркингах найдётся место ещё и для жителей прилегающих домов. Тогда где? Было время, когда по городу поназаводили массу платных парковочных зон. Кое-где они сохранились и поныне, но популярность падает с каждым годом. Ещё бы. Какой смысл платить абонемент, если тебе на этой огороженной парковке не только за сохранность машины никто не ответит, но даже не факт, что ты каждый вечер сможешь поставить машину на одно и то же место?
Получается, все пути ведут во двор? Так и есть. Счастливые исключения — владельцы гаражей, хотя иметь гараж рядом с домом — это уже роскошь. Тем более, подземный гараж прямо в доме. Таких домов у нас — раз, два и обчёлся…
Ну, нету на всех места, во всяком случае, пока. Что же делать?
Если честно, однозначного ответа нет. Но давайте хотя бы оставаться взаимно-вежливыми и помнить о законах, где довольно чётко прописано, куда можно ставить машину, а куда — нет. Почитайте на сон грядущий, уважаемые автомобилисты. Может, поможет?
Да, ещё лайф-хак для борцов за свободу дворов. Друзья, не прокалывайте колёса зловредным автомобилистам. Это грубо, не эстетично и чревато привлечением к административной (а то и уголовной) ответственности. Кто знает, может, у моторизованного мироеда в салоне видеорегистратор снимает? А вот если вы не проколете, а аккуратно выпустите воздух из колёс, открутив такие маленькие пимпочки (ну, бывалые люди знают) никто и ни за что вас к ответу не привлечёт. А вот любителя припарковаться на зелёной травушке подобный случай заставит призадуматься.
Шутки, приколы и взаимный троллинг — это одно. Но не будем забывать и о трагических последствиях некорректной парковки во дворах и на придомовых территориях. натуралистичные кадры сбитых и раздавленных гуляют по интернету, не станем их здесь приводить, но, думается, все всё и так понимают.
В качестве защиты многие дворы силами и средствами жителей оборудуют шлагбаумами. С одной стороны — это неплохой фильтр для нежелательных автогостей. Но, с другой стороны, такие заградительные сооружения вполне могут стать проблемой для проезда спецтранспорта — «скорой» или пожарной машины. А когда загорится, знаете ли, бежать за пультиком дистанционного управления шлагбаумом порой некогда. Да и соображалка в критической ситуации у погорельцев может отказать…
Подводя итог. Проблему мы поставили. Пути решения… Не то, чтобы их не было. Просто на сегодня, вероятно, самое разумное — в каждой конкретной дворовой ситуации жителям надо помнить, что прежде всего все они соседи. Каждый имеет право на жизненное пространство. И воспитанные люди всегда могут договориться и найти компромиссное решение.
И ещё. Может, при строительстве новых домов, которое у нас в городе в последнее время довольно активно ведётся, городские власти и застройщики учтут, что автомобиль уже давным давно — это не роскошь, а средство передвижения.
Будем взаимно вежливы!
Фото Игоря Селезнёва
0 комментариев