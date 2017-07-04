Обо всём
Do not smoke! Новый закон - курить у подъездов ЗАПРЕЩЕНО!
0 360
Зачастую недопонимание между жильцами многоквартирных домов происходит из-за табакокурения. В Госдуме предложили ввести запрет на курение около подъездов.
Жертвы табачного дыма — дети, пожилые люди и больные астмой. А ещё те, кто проживает на первом этаже. Но какой бы пагубной ни была привычка, быстро освободиться от нее нельзя. А многие и вовсе не хотят.
Если инициативу одобрят, то в России нельзя будет курить на расстоянии 10-ти метров от входа в дом. Курение в подъезде или у подъезда вызывает недовольство соседей по лестничной клетке. Как наказать злостного курильщика, если разговор с ним не клеится?
Советует БытРФ:
— Снимите на видеокамеру курильщика в процессе правонарушения, можно просто сделать фотоснимки.
— Обязательно заручитесь поддержкой двух свидетелей, готовых подтвердить реальность отснятого ролика или фотосессии.
— Написать заявление в правоохранительные органы и приложить к нему отснятые материалы.
Но. Прежде чем принимать меры, нужно на каждой двери в подъезд написать объявление, что курить в подъезде запрещено и прописать сумму штрафа. Всем нарушителям грозит взыскание в виде штрафа. Стоит ли этого одна выкуренная сигарета?
Многие пытаются обойти закон, говоря, что если курить в собственной квартире, то ничего не будет. Так-то верно. Но стоит ли?
Напомним, что с 2013 года в России действует антитабачный закон. Запрещает курить на лестничных площадках, в ресторанах, кафе, в самолётах, поездах и на судах, а также на территории школ, детских садов, спортивных клубов. В 15 метрах от входа в вокзал, аэропорт, морские и речные порты и в метро тоже курить нельзя.
От того, что введен закон, курильщиков меньше не стало. Как такового запрета на курение нет. Невольно возникает вопрос: а где же курить можно? Оказывается, что и это прописано в законе:
— курить можно на работе, и даже в общественных местах, если там есть специально отведенные для этого места, причем никто не обязывает работодателя оборудовать такие места, он может это сделать только по собственной инициативе;
— курить разрешается на улице, вдалеке от скопления народа, в собственной машине и собственном доме или квартире. Перед зданием метро, вокзала не ближе 15 метров от входа;
— курение в подъезде многоквартирного дома возможно только в том случае, если подъезд имеет вытяжку, причем разбитые стекла в подъезде вытяжкой не считаются. По согласованию со всеми жителями подъезда для курения выделяется определенное место на лестничной клетке, которое должно соответствовать всем нормам пожарной безопасности, оборудованное вытяжкой. В противном случае за курение на лестничной клетке взимается штраф от 500 до 1 500 рублей, но не в месяц, а за каждый перекур.
Вы курите в общественном месте, где такие действия запрещены — штраф 500–1500 рублей. Минимальный штраф вы получите, если такие действия совершите впервые. Напомним и о других штрафах:
Жертвы табачного дыма — дети, пожилые люди и больные астмой. А ещё те, кто проживает на первом этаже. Но какой бы пагубной ни была привычка, быстро освободиться от нее нельзя. А многие и вовсе не хотят.
Если инициативу одобрят, то в России нельзя будет курить на расстоянии 10-ти метров от входа в дом. Курение в подъезде или у подъезда вызывает недовольство соседей по лестничной клетке. Как наказать злостного курильщика, если разговор с ним не клеится?
Советует БытРФ:
— Снимите на видеокамеру курильщика в процессе правонарушения, можно просто сделать фотоснимки.
— Обязательно заручитесь поддержкой двух свидетелей, готовых подтвердить реальность отснятого ролика или фотосессии.
— Написать заявление в правоохранительные органы и приложить к нему отснятые материалы.
Но. Прежде чем принимать меры, нужно на каждой двери в подъезд написать объявление, что курить в подъезде запрещено и прописать сумму штрафа. Всем нарушителям грозит взыскание в виде штрафа. Стоит ли этого одна выкуренная сигарета?
Многие пытаются обойти закон, говоря, что если курить в собственной квартире, то ничего не будет. Так-то верно. Но стоит ли?
Напомним, что с 2013 года в России действует антитабачный закон. Запрещает курить на лестничных площадках, в ресторанах, кафе, в самолётах, поездах и на судах, а также на территории школ, детских садов, спортивных клубов. В 15 метрах от входа в вокзал, аэропорт, морские и речные порты и в метро тоже курить нельзя.
От того, что введен закон, курильщиков меньше не стало. Как такового запрета на курение нет. Невольно возникает вопрос: а где же курить можно? Оказывается, что и это прописано в законе:
— курить можно на работе, и даже в общественных местах, если там есть специально отведенные для этого места, причем никто не обязывает работодателя оборудовать такие места, он может это сделать только по собственной инициативе;
— курить разрешается на улице, вдалеке от скопления народа, в собственной машине и собственном доме или квартире. Перед зданием метро, вокзала не ближе 15 метров от входа;
— курение в подъезде многоквартирного дома возможно только в том случае, если подъезд имеет вытяжку, причем разбитые стекла в подъезде вытяжкой не считаются. По согласованию со всеми жителями подъезда для курения выделяется определенное место на лестничной клетке, которое должно соответствовать всем нормам пожарной безопасности, оборудованное вытяжкой. В противном случае за курение на лестничной клетке взимается штраф от 500 до 1 500 рублей, но не в месяц, а за каждый перекур.
Вы курите в общественном месте, где такие действия запрещены — штраф 500–1500 рублей. Минимальный штраф вы получите, если такие действия совершите впервые. Напомним и о других штрафах:
- Курение на детской площадке — штраф 2000–3000 рублей
- Курение с несовершеннолетними людьми, пропаганда табака, покупка для них сигарет — штраф 1000–2000 рублей
- Курение сигарет родителями в присутствии их детей — штраф 2000–3000 рублей
0 комментариев