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Ледниковый период. Малеевку оставят без тепла

Вероника Никитина
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В четверг 19 октября часть ковровчан останется отопления. Батареи станут холодными из-за проведения работ.



Отключение ждет микрорайон им. Малеева и Кангина. Отключат центральные отопительные пункты на улицах Волго-Донская, Кирова, Туманова и частично котельную на улице Фрунзе. Тепла не будет с 8.00 до 24.00.

«Владимиртеплогаз» будет подключать жилые дома и социальные объекты к вновь построенному трубопроводу.

Газовики приносят свои извинения жителям за временные неудобства и обращают внимание на то, что во внутридомовых системах отопления циркуляция воды сохранится.

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