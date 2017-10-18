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Ледниковый период. Малеевку оставят без тепла
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Отключение ждет микрорайон им. Малеева и Кангина. Отключат центральные отопительные пункты на улицах Волго-Донская, Кирова, Туманова и частично котельную на улице Фрунзе. Тепла не будет с 8.00 до 24.00.
«Владимиртеплогаз» будет подключать жилые дома и социальные объекты к вновь построенному трубопроводу.
Газовики приносят свои извинения жителям за временные неудобства и обращают внимание на то, что во внутридомовых системах отопления циркуляция воды сохранится.
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