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Ленточки перерезаны! Как Ковров преобразился за год?
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Существует традиция: вспоминать, что произошло за год и загадывать новое желание! Признавайтесь, кто загадал на прошлый НГ кинотеатр? Сегодня вспоминаем, что ещё появилось в нашем городе в уходящем 2016 году.
1. Начнём с последнего. Пока ещё не утихло и все находятся в стадии эйфории. Да-да! В Коврове появились долгожданный кинотеатр и современный РТЦ.
Напомним, это случилось 22 декабря. Не просто кинотеатр, а с технологией RealD 3D. Ковровский «СИНЕМА ПАРК» стал 39-м кинотеатром Национальной сети. Они расположены в 23-х городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь в распоряжении ковровчан четыре кинозала, оборудованные технологией RealD и есть детский зал KIDS. Кинотеатр расхоложен в РТЦ «Ковров-Молл», который открыли в этот же день. Двухуровневая торгово-развлекательная зона — общей площадью 49 тысяч квадратных метров.
2. А ещё 21 апреля на территории «Ковров-Молл» открыли гипермаркет «Наша Радуга». Это восьмой гипермаркет такого формата в России. Наверное, уже все привыкли к инновации: сотрудник сканирует товар, выдает покупателю талон. Покупатель с этим талоном проходит к терминалу самостоятельной оплаты, оплачивает, чек подносит к оборудованию у выхода. И вуаля! Покупка закончена. А ведь, как это было неудобно поначалу.
3. Форум «Россия — спортивная держава! стал поводом для преображения городских улиц и фасадов домов в центре города. К спортивному форуму приурочили и реконструкцию Вокзальной площади. Красота!
4. А почти год назад, 3 января, в Коврове открылся Ледовый дворец. Даже состоялся беспрецедентный матч между командой «Легенды хоккея» и командой ветеранов хоккея Владимирской области. На ледовой арене проходят массовые катания. Ковровчане полюбили лёд!
5. В этом же ледовом дворце 26 февраля открылся частный музей Льва Пестова. Он уникальный. Экспонаты музея — не картины и не предметы старины, а мотоциклы. В коллекции есть мотоциклы даже времён Великой Отечественной войны, и гоночные мото из СССР, и легендарная чехословацская «Ява».
6. А эта новинка особенно приятна любителям путешествий. Ведь 1 августа в Коврове появился офис визового центра Visa Travel. Теперь можно быстро оформить визу для ряда европейских стран и сделать дактилоскопию для Шенгена, не выезжая из родного города.
7. 19 ноября состоялась презентация кафе-бара «Альмонд». В день открытия выступала ковровская рэп-группа «ИНТЕРВЕНЦИЯ» с презентацией нового альбома. А ещё руководство кафе-бара предоставляет возможности начинающим артистам: молодых и талантливых музыкантов, танцоров и StandUp-комиков приглашают для проведения вечеров.
8. В Коврове открылся первый барбершоп «Брит&Брут». Это парикмахерская, где делают стрижку, оформление усов, бороды и даже королевское бритьё. Там помогают привести в порядок брутальных ковровских парней.
9. Перемены продолжаются. Там, где раньше был «Стартер» — теперь клуб «Рагнорок» с настоящим живым роком. В переводе с древнего языка – «конец света».
10. Ковровчане ходят за покупками не только в гипермаркеты. В начале года в северной части города у Первомайского рынка появилась новая «Пятёрочка».
11. В Коврове открылся Центр военно-патриотического воспитания. Открылся на базе кафедры «Машиностроение» и энергомеханического колледжа КГТА. Там проводятся практические занятия в рамках начальной военной подготовки. А ещё здесь есть экспозиция «Знаменитые ковровские оружейники в городе воинской славы».
12. А 27 июля у нас в городе дополнительный офис ВГИФ. Жители Коврова теперь могут получать качественные и высококвалифицированные консультации по ипотечным продуктам и программам приобретения жилья.
Адрес: проспект Ленина, дом 50.
13. В городе появились и новые остановки и новая маршрутная сеть.
Фото из архива GK
1. Начнём с последнего. Пока ещё не утихло и все находятся в стадии эйфории. Да-да! В Коврове появились долгожданный кинотеатр и современный РТЦ.
Напомним, это случилось 22 декабря. Не просто кинотеатр, а с технологией RealD 3D. Ковровский «СИНЕМА ПАРК» стал 39-м кинотеатром Национальной сети. Они расположены в 23-х городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь в распоряжении ковровчан четыре кинозала, оборудованные технологией RealD и есть детский зал KIDS. Кинотеатр расхоложен в РТЦ «Ковров-Молл», который открыли в этот же день. Двухуровневая торгово-развлекательная зона — общей площадью 49 тысяч квадратных метров.
2. А ещё 21 апреля на территории «Ковров-Молл» открыли гипермаркет «Наша Радуга». Это восьмой гипермаркет такого формата в России. Наверное, уже все привыкли к инновации: сотрудник сканирует товар, выдает покупателю талон. Покупатель с этим талоном проходит к терминалу самостоятельной оплаты, оплачивает, чек подносит к оборудованию у выхода. И вуаля! Покупка закончена. А ведь, как это было неудобно поначалу.
3. Форум «Россия — спортивная держава! стал поводом для преображения городских улиц и фасадов домов в центре города. К спортивному форуму приурочили и реконструкцию Вокзальной площади. Красота!
4. А почти год назад, 3 января, в Коврове открылся Ледовый дворец. Даже состоялся беспрецедентный матч между командой «Легенды хоккея» и командой ветеранов хоккея Владимирской области. На ледовой арене проходят массовые катания. Ковровчане полюбили лёд!
5. В этом же ледовом дворце 26 февраля открылся частный музей Льва Пестова. Он уникальный. Экспонаты музея — не картины и не предметы старины, а мотоциклы. В коллекции есть мотоциклы даже времён Великой Отечественной войны, и гоночные мото из СССР, и легендарная чехословацская «Ява».
6. А эта новинка особенно приятна любителям путешествий. Ведь 1 августа в Коврове появился офис визового центра Visa Travel. Теперь можно быстро оформить визу для ряда европейских стран и сделать дактилоскопию для Шенгена, не выезжая из родного города.
7. 19 ноября состоялась презентация кафе-бара «Альмонд». В день открытия выступала ковровская рэп-группа «ИНТЕРВЕНЦИЯ» с презентацией нового альбома. А ещё руководство кафе-бара предоставляет возможности начинающим артистам: молодых и талантливых музыкантов, танцоров и StandUp-комиков приглашают для проведения вечеров.
8. В Коврове открылся первый барбершоп «Брит&Брут». Это парикмахерская, где делают стрижку, оформление усов, бороды и даже королевское бритьё. Там помогают привести в порядок брутальных ковровских парней.
9. Перемены продолжаются. Там, где раньше был «Стартер» — теперь клуб «Рагнорок» с настоящим живым роком. В переводе с древнего языка – «конец света».
10. Ковровчане ходят за покупками не только в гипермаркеты. В начале года в северной части города у Первомайского рынка появилась новая «Пятёрочка».
11. В Коврове открылся Центр военно-патриотического воспитания. Открылся на базе кафедры «Машиностроение» и энергомеханического колледжа КГТА. Там проводятся практические занятия в рамках начальной военной подготовки. А ещё здесь есть экспозиция «Знаменитые ковровские оружейники в городе воинской славы».
12. А 27 июля у нас в городе дополнительный офис ВГИФ. Жители Коврова теперь могут получать качественные и высококвалифицированные консультации по ипотечным продуктам и программам приобретения жилья.
Адрес: проспект Ленина, дом 50.
13. В городе появились и новые остановки и новая маршрутная сеть.
Следите за новостями! Ведь скоро открытие торгово-развлекательного центра «Мандарин».
Фото из архива GK
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