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Лета не будет. Объявлен третий уровень опасности
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Сегодня в шести регионах России, в том числе во Владимирской области, объявлен третий уровень опасности погоды — желтый. Непогоду советуют переждать в капитальных строениях, водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Предупреждение также действует действует в Москве, Рязанской, Калужской и Тульской областях, сообщает «ВСН».
По информации синоптиков, в Центральной России ожидаются сильный ветер, дождь и гроза.
Что касается июля в целом, то весь месяц температурный фон в столице будет на пять градусов ниже нормы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, лета в Центральном округе уже, скорее всего, не будет.
Вследствие активной циклонической деятельности практически каждый день будут лить дожди. Температура ночью в столице останется в пределах от 8 до 13 градусов, после полудня едва 16-21 градусов.
Фото из открытых источников
Предупреждение также действует действует в Москве, Рязанской, Калужской и Тульской областях, сообщает «ВСН».
По информации синоптиков, в Центральной России ожидаются сильный ветер, дождь и гроза.
Что касается июля в целом, то весь месяц температурный фон в столице будет на пять градусов ниже нормы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, лета в Центральном округе уже, скорее всего, не будет.
Вследствие активной циклонической деятельности практически каждый день будут лить дожди. Температура ночью в столице останется в пределах от 8 до 13 градусов, после полудня едва 16-21 градусов.
— Во второй и третьей декадах июля и возможны отдельные всплески тепла, но они будут скромными и непродолжительными. И вообще, есть подозрения, что лето-2017, в целом, получится довольно «сиротливым» — заключил синоптик.
Фото из открытых источников
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