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Лето в Доброграде. Что город-курорт предлагает детям?
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В Доброграде вот уже второй год работает уникальный детский лагерь, который вскоре может стать конкурентом знаменитым «Артеку» и «Орленку». Здесь юные гости, помимо отдыха и летних развлечений, развивают полезные навыки, занимаются спортом как в спортивном комплексе, так и в парке активного отдыха, соревнуются, ходят в походы и, конечно же, проводят традиционные вечера у костра. Все эти активности проводятся по разработанным современным программам и под присмотром высококвалифицированных педагогов, любящих детей и свою работу.
В лагерь приезжают дети со всей России, что делает общение между ними еще интереснее. Для тех, кто живет в Коврове и Ковровском районе, доступен формат дневного пребывания — летняя детская площадка Доброграда.
В лагере ребятам дают возможность показать себя в самых различных занятиях:
Спорт. Одно из главных преимуществ детского лагеря в Доброграде — это развитая спортивная инфраструктура, которая есть в городе и которая полностью доступна для отдыхающих. В общей сложности здесь созданы условия для занятий более чем 40 видами спорта, 15 из них – олимпийские. В программе всех смен — посещение парка активного отдыха, велосипедные прогулки, соревнования по футболу, теннису, волейболу и баскетболу. А также такие необычные занятия, как прохождение трасс терренкура с препятствиями, веревочных трасс различной сложности, расположенных на деревьях в парке «Белка-летяга», мини-гольф, лапта и городки. Здесь же находится ультрасовременный скейт-парк, входящий в топ-10 лучших в России. В ненастную погоду дети занимаются в спортивном комплексе «Гранд Арена».
Творчество. В лагере педагоги стараются создать атмосферу счастливого и безоблачного детства, при этом внедряя самые прогрессивные развивающие программы. Для подопечных проводят разнообразные квесты и полезные мастер-классы: прикладное и декоративное творчество, кулинария, музыкальные занятия (вокальные и игра на инструментах), танцевальные и языковые тренинги, ораторское искусство. Дети смогут получить опыт выступления на сцене (КВН, Stand Up, вокальные, танцевальные и театральные конкурсы).
Наука. В каждую игру включена информативная часть, где детям рассказывают в развлекательной форме об окружающем мире, дают материал из истории, географии и биологии. Желающие получат возможность поучаствовать в интеллектуальном чемпионате регионального уровня.
Взаимодействие. Ребенок ежедневно вовлечен в организаторско-лидерскую деятельность, где ему предоставлена возможность осознать свои личностные качества и поверить в свои силы и способности. В течение смены для детей проведут несколько больших игр («Голодные игры», «Пиратский остров», «Последний герой»). Кроме того, дети собственными силами под руководством опытного редактора создают печатное СМИ.
В течение смены для детей организуют встречи с известными людьми 33-го региона и России. Актеры, певцы и танцоры, юмористы, спортсмены и блогеры будут беседовать с ребятами и давать увлекательные и полезные мастер-классы. В каждой смене детей ожидает новый гость. Кроме интересных знакомств, в лагере Доброграда удивлять будут шоу-программами: шоу мыльных пузырей, фестиваль красок Холи и пенные дискотеки.
Лагерь нового поколенияЛето в Доброграде для детей — это ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Цель — не просто заполнить досуг, а всесторонне развить подопечных. По мнению руководителей проекта, отдыхая в лагере, дети не будут вспоминать свой лучший день просмотра телевизора. В раннем возрасте важно дать им такой опыт и такие впечатления, чтобы все это смогло позитивно повлиять на ребенка в будущем. Созданием таких впечатлений и занимаются в детском лагере Доброграда, а в процессе этого в игровой форме прививают им любовь к спорту, искусству и природе, а также учат принимать решения и взаимодействовать с окружающими.
В лагерь приезжают дети со всей России, что делает общение между ними еще интереснее. Для тех, кто живет в Коврове и Ковровском районе, доступен формат дневного пребывания — летняя детская площадка Доброграда.
Время побед
В лагере ребятам дают возможность показать себя в самых различных занятиях:
Спорт. Одно из главных преимуществ детского лагеря в Доброграде — это развитая спортивная инфраструктура, которая есть в городе и которая полностью доступна для отдыхающих. В общей сложности здесь созданы условия для занятий более чем 40 видами спорта, 15 из них – олимпийские. В программе всех смен — посещение парка активного отдыха, велосипедные прогулки, соревнования по футболу, теннису, волейболу и баскетболу. А также такие необычные занятия, как прохождение трасс терренкура с препятствиями, веревочных трасс различной сложности, расположенных на деревьях в парке «Белка-летяга», мини-гольф, лапта и городки. Здесь же находится ультрасовременный скейт-парк, входящий в топ-10 лучших в России. В ненастную погоду дети занимаются в спортивном комплексе «Гранд Арена».
Творчество. В лагере педагоги стараются создать атмосферу счастливого и безоблачного детства, при этом внедряя самые прогрессивные развивающие программы. Для подопечных проводят разнообразные квесты и полезные мастер-классы: прикладное и декоративное творчество, кулинария, музыкальные занятия (вокальные и игра на инструментах), танцевальные и языковые тренинги, ораторское искусство. Дети смогут получить опыт выступления на сцене (КВН, Stand Up, вокальные, танцевальные и театральные конкурсы).
Наука. В каждую игру включена информативная часть, где детям рассказывают в развлекательной форме об окружающем мире, дают материал из истории, географии и биологии. Желающие получат возможность поучаствовать в интеллектуальном чемпионате регионального уровня.
Взаимодействие. Ребенок ежедневно вовлечен в организаторско-лидерскую деятельность, где ему предоставлена возможность осознать свои личностные качества и поверить в свои силы и способности. В течение смены для детей проведут несколько больших игр («Голодные игры», «Пиратский остров», «Последний герой»). Кроме того, дети собственными силами под руководством опытного редактора создают печатное СМИ.
Время удивлять и удивляться
В течение смены для детей организуют встречи с известными людьми 33-го региона и России. Актеры, певцы и танцоры, юмористы, спортсмены и блогеры будут беседовать с ребятами и давать увлекательные и полезные мастер-классы. В каждой смене детей ожидает новый гость. Кроме интересных знакомств, в лагере Доброграда удивлять будут шоу-программами: шоу мыльных пузырей, фестиваль красок Холи и пенные дискотеки.
Время вспомнить, кто мы естьВ лагере дети живут в современном комфортабельном палаточном городке, расположившемся на слиянии двух рек: Агры и Нерехты. Формат кемпинга – это новый тренд детского отдыха, гораздо популярнее привычных нам детских лагерей с корпусами. Оказываясь в «походных» условиях, ребята получают гораздо больше позитивных впечатлений, проживание в лагере воспринимается как настоящее приключение. Экологические тропы, рыбалка, посещение контактного зоопарка, катание на лошадях и занятия по растениеводству позволят получить новые знания и раскрыть в себе различные таланты.
Время комфортаЮным гостям обеспечивается полный комфорт и безопасность: в восьмиместных палатках есть освещение и обогрев, удобные кровати с матрасами «Аскона» и индивидуальные тумбочки, а также общая гардеробная. В лагере оборудованы современные санузлы и душевые, а купаются и загорают отдыхающие в открытом бассейне с высокотехнологичной системой очистки. Питание по специальному детскому сбалансированному и полезному меню организует ресторан «Гнездо Аиста», а безопасность обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение, профессиональная охрана, патрулирующая огороженную территорию лагеря, дежурные медицинские работники. Перед сменой все дети проходят процедуру обязательного страхования.
Время независимостиКонцепция проживания в лагере предусматривает свободу от гаджетов (телефоны выдаются один раз в день для связи с родителями), а также телевизора и компьютера. Времяпрепровождение у экрана заменят физические и интеллектуальные занятия, здоровое пятиразовое питание. И конечно, на территории лагеря в Доброграде строжайше запрещены любые вредные привычки.
Записать своего ребенка, а также узнать подробную информацию о детском лагере в Доброграде можно на сайте: gorod-dobrograd.ru и по бесплатному телефону: 8 800 200 80 50.
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