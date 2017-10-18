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Листья и вода. Настроение - Осень

Анна Постникова
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Время проводить субботники. Листва просто завалила улицы Коврова. Это хоть и красиво, но неудобно, ведь листья превращаются в кашу, липнут к ботинкам и насаживаются на каблуки. Прогуляемся по городу и посмотрим, где самый чистый и красивый тротуар.




Традиционной осенней фотосессии в этом году не устроишь, листья вверх не подкинешь, да и не полежишь на лужайке, погодные условия не позволяют. Яркие листья, безусловно, разбавили серые улицы Коврова яркими красками, но убирать их необходимо, хотя бы с тротуаров…

На улице Дегтярева достаточное количество лиственных деревьев. В районе муниципальных учреждений, таких как пожарная часть, пенсионный фонд, художественная школа и т.д. Возле них — дорожки разметены, а вот частные дома в листьях просто тонут.



Сквер имени Малеева-Кангина завален листьями под завязку, дорожки здесь, видимо, не подметают. Деревья голые, а опавшие листья здесь скорее не красота, а проблема. Сквер уже давно ждет субботника.



Площадь Воинской славы подметают, как и прилежащие к ней тротуары. Да и лиственных деревьев тут не так много. В целом, за основными площадями в нашем городе следят…



Исключением не стала и площадь «200 лет». Главная площадь Коврова в осеннее время года выглядит ухоженно, чего нельзя сказать о ближайших улицах и домах. Там и грязь, и листья, и прочие прелести осени.



Улица Грибоедова — одна из самых озеленненых улиц Коврова, большой «завал» листьями закономерен, но, тем не менее, ее подметают.



На Социалистической также расчищено, правда убирается здесь не все.



В центре города есть живописный уголок — сквер на улице Чернышевского. Листья с деревьев здесь еще продолжают облетать и разносятся по проспекту Ленина, превращаясь в кашу. Не очень-то красиво.



Самой чистой по праву можно назвать улицу Строителей. Лиственных деревьев здесь почти нет, поэтому нет и листьев.



Самое время собраться на субботник! Уже в эти выходные возможен снег...


Фотограф Игорь Селезнев

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