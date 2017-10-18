Обо всём
Листья и вода. Настроение - Осень
0 142
Традиционной осенней фотосессии в этом году не устроишь, листья вверх не подкинешь, да и не полежишь на лужайке, погодные условия не позволяют. Яркие листья, безусловно, разбавили серые улицы Коврова яркими красками, но убирать их необходимо, хотя бы с тротуаров…
На улице Дегтярева достаточное количество лиственных деревьев. В районе муниципальных учреждений, таких как пожарная часть, пенсионный фонд, художественная школа и т.д. Возле них — дорожки разметены, а вот частные дома в листьях просто тонут.
Сквер имени Малеева-Кангина завален листьями под завязку, дорожки здесь, видимо, не подметают. Деревья голые, а опавшие листья здесь скорее не красота, а проблема. Сквер уже давно ждет субботника.
Площадь Воинской славы подметают, как и прилежащие к ней тротуары. Да и лиственных деревьев тут не так много. В целом, за основными площадями в нашем городе следят…
Исключением не стала и площадь «200 лет». Главная площадь Коврова в осеннее время года выглядит ухоженно, чего нельзя сказать о ближайших улицах и домах. Там и грязь, и листья, и прочие прелести осени.
Улица Грибоедова — одна из самых озеленненых улиц Коврова, большой «завал» листьями закономерен, но, тем не менее, ее подметают.
На Социалистической также расчищено, правда убирается здесь не все.
В центре города есть живописный уголок — сквер на улице Чернышевского. Листья с деревьев здесь еще продолжают облетать и разносятся по проспекту Ленина, превращаясь в кашу. Не очень-то красиво.
Самой чистой по праву можно назвать улицу Строителей. Лиственных деревьев здесь почти нет, поэтому нет и листьев.
Самое время собраться на субботник! Уже в эти выходные возможен снег...
Фотограф Игорь Селезнев
0 комментариев