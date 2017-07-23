Лизе Барышевой угрожает социопат? Девушка с обложки в опасности!

Лиза forever! Голосуем за наших!

Отборочные испытания продлятся до поздней осени, фото отправлены, процесс идёт уже сам собой. Но так ли это?В редакцию GK Лиза не вошла и даже не вбежала. Скорее – влетела. Стремительная, живая и улыбчивая.Поводом для встречи, конечно же, было участие в конкурсе гламурного журнала.Но, как уже сказано, основную информацию GK, как и все остальные ресурсы, уже опубликовал. На днях мы узнали нечто такое, что заставило инициировать личную встречу с перспективной фотомоделью.Дело в том, что Лизе начали поступать угрозы через социальные сети.Вначале мы узнали от Лизы, что оргкомитет конкурса PlayBoy собирается исключить девушку из кастинга. Новость расстроила, мы обсуждали это с Лизой в переписке. И в принципе, в итоге сошлись на том, что на всё воля судьбы, вся жизнь впереди, и на этом, путь даже и очень известном журнале свет клином не сошёлся.Это было вечером. А наутро Лиза сообщила, что всё изменилось. Из редакции журнала пришло письмо с извинениями, ковровчанка снова в проекте, более того, на лидирующих позициях. И, наконец, самыми интригующими стали причины, по которым и нам, и Лизе, пришлось так поволноваться. Дальнейшее в интервью с конкурсанткой.— Наверное, всего понемногу. Начиналось это, можно сказать, как шутка. Во всяком случае, для меня. Об этом уже не раз говорила в интервью. Позвонил знакомый фотограф, предложил, рассказал об условиях конкурса. И я подумала: «Почему бы нет?». На первом этапе от меня, в сущности не требовалось особых усилий, просто отправить по указанному адресу фото установленного образца и ожидать решения жюри.— Ну, тут, как в любом конкурсе. Азарт приходит в процессе. Вначале ТОП-5, потом ТОП-3. Конечно же, возник азарт.— Это Ковров! Да, прежде всего, это поддержка моих земляков и друзей в других городах России и за рубежом. Очень благодарна СМИ, в том числе GK, за то, что очень по-доброму поддержали меня. Как-то всё обошлось без пошлости и неуместных шуточек. Ведь PlayBoy при всём своеобразии фотографий в нём – это журнал солидный. Это не какой-то «сайт знакомств». За историю журнало было немало женщин очень известных и уважаемых в деловых, спортивных, политических кругах, которые считали престижным для себя принять участие в фотосъёмках для PlayBoy. То, что заметили и выделили именно меня, считаю определёнными обязательствами, ответственностью…— Да. Мне известно, что несколько девушек сейчас на грани депрессии именно потому, что земляки неверно истолковали их участие в конкурсе, начали троллинг и даже угрозы. А когда подобные послания исходят от твоих земляков, с малой родины – это особенно тяжело переживается…— Всё верно. Это было связано именно с моим «исключением» и последующим возвращением на конкурс. Начало истории вы знаете. Было письмо из редакции, потом письмо с извинениями. А потом мне объяснили, с чем были связаны сомнения оргкомитета. На первом этапе отбор участниц идёт методом лайк-голосования. Количество голосов у большинства девушек начало расти стремительно. И…— В большинстве случаев, да. Меж тем, оргкомитет конкурса сразу предупредил всех участниц, что «накрутки» голосов будут жёстко пресекаться. Не просто пресекаться, а станут основанием для «бана», то есть, исключения из конкурса. Первая же проверка выявила, что накрутки в той или иной степени есть у всех участниц конкурса.— Я подала апелляцию. Дело в том, что «бан» за накрутки полагается, если доказано, что сама девушка инициировала накрутку, либо приняла в этом процессе какое-то участие. В моём случае было прямо противоположное. Первое, что сделала, обратилась ко всем друзьям и знакомым, что мне нужны реальные, подлинные голоса в поддержку. Это дело сугубо добровольное, никого не заставляю, только прошу и призываю. Но один из моих… как бы это сказать… Хорошо, назову это «тайный поклонник». Так вот, это человек по собственной инициативе занялся накручиванием голосов в мою пользу.— Разумеется! Выявили и аннулировали. Но тут-то и сказалась настоящая поддержка моих друзей. Если до проверки на «накрутки» я просто находилась в лидерах, то после того, как все фальшивые голоса у всех убрали, мои фото вышли в абсолютный топ, с огромным отрывом. Сама была шокирована тем, что у нескольких девчонок на конкурсе кроме фейков вообще голосов в поддержку не было!— Да, это правда! И особенно приятно, что очень много друзей именно из Коврова, очень многих знаю лично, мысленно представляю их глаза, и это оказывает мне невероятную поддержку.— Это очень тяжёлая история. До сих пор, честно говоря, не знаю, что с этим поделать. Ведь как оказалось, тот «поклонник» не оставил меня в покое. Он продолжает атаковать письмами. Кто-то с IP-адресом города Нальчик (знакомые айтишники, правда, сказали, что возможна подделка города) продолжает посылать мне сообщения. Вначале этот человек фактически признался, что является «автором» тех самых накруток, из-за которых я чуть не вылетела из кастинга. Я скопировала переписку и показала в оргкомитете. Это и стало основанием, чтобы меня вернули в проект. Но уже потом попытки выйти на меня со стороны «поклонника» продолжились.— Понятия не имею. Ник-нейм «Иван». Откуда он – из Нальчика или из соседнего подъезда, тоже не знаю. Судя по характеру его сообщений, очень похоже, что это человек с психическими отклонениями, склонный фантазировать. Он вообразил, что является одним из членов оргкомитета и пытается мной руководить, давать указания, как вести себя. Что делать, а чего не делать.— Так и поступлю. Правда, как мне говорят друзья, обычно такие люди, начав «игру» не могут остановиться. Заблокирую «Ивана», появится «Сергей»… Я уже проанализировала эту ситуацию, успокоилась. Мне просто жаль этого парня. А, возможно, девчонку. Возможно даже, что это вполне взрослый человек, который в юности что-то «не доиграл» и теперь через мои фото пытается реализовать какие-то фантазии. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем таким «поклонникам». Ребята, прекращайте заниматься ерундой!GK полностью солидарен с позицией Лизы. И даже добавим от себя. Послушай, Иван, или как там тебя, займись лучше чем-то общественно-полезным. Или просто полезным лично для тебя.Домогаться до красивых девчонок в интернете – это не самое достойное занятие, а главное – бесполезное и даже небезопасное лично для тебя. На всякий хитрый IP найдётся резьбовая группа «Р».Что касается Лизы, то для всех её нормальных и вменяемых поклонников, свидетельствуем. Участие в конкурсе PlayBoy – это не непристойность, а престиж. Фото в журнале, пусть даже и откровенные – это не показатель характера и стиля поведения человека в жизни.В жизни, а не на обложке, Лиза Барышева – это очень позитивная, улыбчивая и немного застенчивая девчонка. Она предпочитает носить кэжуал, делать макияж в стиле нюд и своё будущее связывает с фэшн-индустрией. Она молода, энергична, талантлива и главное – помнит, ценит и любит свой родной город.Желаем Лизе большущих успехов в модельной карьере! Для GK Елизавета Барышева – желанный гость на всех проектах!