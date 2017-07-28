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Look нашего города. Label Ковров
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Трафик, соотношение скверов и улиц, баланс дворовых зон, общественных территорий и промышленных объектов, — всё это могло бы составить очень привлекательный и уютный микромир. Увы, пока всё сказанное выше – скорее теория и перспектива, чем реализация на практике.
Когда в GK позвонили из мэрии и пригласили на открытое совещание по перспективам реконструкции улицы Набережная, мы… решили не ходить.
Да простят нас уважаемые чиновники, ну, не верим мы в серьёзность намерений и планов. А слушать очередное «бла-бла-бла», пока один из красивейших (и это не троллинг) уголков города маргинализируется бодрыми темпами, хотелось меньше всего.
Уж если есть политическая воля что-то сделать, процессы заметны сразу. Взять тот же въезд в Ковров со стороны М-7.
На самом деле, в городе очень много уголков и участков, которые могли бы стать по-настоящему любимыми и притягательными для пеших и велосипедных прогулок, для того же скейтбординга… Да и просто, выглядеть так, что проехать мимо, глядя из окна машины, было бы приятно.
Но если объективно, на сегодня полноценной общегородской прогулочной зоной можно считать только участок проспекта Ленина от перекрёстка с улицами Шмидта и Социалистической до поворота на улицу Краснознамённую.
Про парк имени Дегтярёва мы помним, но в данном топике речь именно о городских общественных территориях, о тех местах, где можно не только целенаправленно вдыхать озон, но и зайти в кафешку, магазинчик. В общем, о территории, в которую попадаешь не целенаправленно, а просто «мимо проходил». Именно такие участки города формируют «лицо» или look, если использовать современную терминологию.
На проспекте тусили всегда. Место встречи «на свечке» — это место известное. Мы даже особо не заморачивались, насколько там красиво, просто место создано для «пойнтов». И когда в прошлом году облезлые фасады прилегающих к площади Победы домов начали приводить в божеский вид, процесс не мог не вселить веру в лучшее. Да, чуть раньше была асфальтировка самой площади, установка этих смешных и, возможно, дурацких, но таких прикольных «круглых» лавочек, подсветка (ОК, не самая крутая, но всё же!) самой площади… В общем, душа ждала продолжения.
Чиновники повелели всем коммерсантам, снимающим и владеющим офисами и магазинами на первых этажах домов снять вывески. Говорили, что они должны быть в едином стиле, эстетичные и так далее. Вывески вначале сняли, а потом… Потом оказалось, что всё было просто для мероприятия с участием президента Путина. Который, кстати говоря, до проспекта так и не доехал. Поскольку в ближайшее время визитов подобного уровня в Ковров не ожидается, окрестности площади Победы постепенно начали приобретать привычный вид.
Так с лица смывают после пати косметику, отклеивают накладные реснички, снимают бижутерию и остаётся то, что есть. И как сакраментальные «домашние бигуди», на проспект вновь вернулись те самые вывески, из-за которых год назад было сломано столько копий… Не обижайтесь, коммерсы, не думайте, что придираемся. И, конечно же, не разделяем позицию чиновников, уверенных, что тупо ободрать весь проспект или сделать все вывески одинаковыми – это хорошая идея.
Каждый бизнес имеет историю, свой «миф», свои краски и стиль. Даже продавец шаурмы, открываясь, заморочится на то, как его ларёк будет смотреться со стороны. Но при этом неплохо бы учитывать, как эта «красотища» станет сочетаться с соседними вывесками, да и с самим фасадом дома. А ещё – насколько удобно и приятно будет потенциальным гостям прийти в этот магазин, кафе или офис. Именно прийти, а не споткнуться о ступеньки!
Большинство ковровских коммерсов убеждены: «Получи офис на проспекте, и жизнь удалась!». Сам факт нахождения на участке, о котором говорим – уже и реклама, и вывеска, и трафик. Это так.
Всё правда, и про трафик, и про место. Но время идёт, и «дизайн», вполне приемлемый в 90-е прошлого века и даже в нулевые этого века, уже не удовлетворяет запросам нашего поколения. Более того, все эти красно-белые «дацзыбао» с незамутнёнными фразами типа «Мы открылись!» не только не привлекают, а скорее отталкивают.
Да, цвета триколора – это самые яркие, на разрыв мозга. Если надо привлечь внимание, то красный, белый и синий – оптимальный вариант. Вот только не факт, что внимание будет со знаком «плюс».
Уродливые входы в магазины и вывески обусловлены нежеланием тратить лишние деньги. Стеклянные витрины, с подсветкой и дизайнерским оформлением – это красиво. А «слепые» стены, обитые жестянками, пластиком и гипсокартонном – дёшево и сердито. Да ещё на «сигналке» экономия! Но это же так убого!..
И при этом каждому блогеру GK, да что там, едва ли не каждому ковровскому журналисту приходилось слышать жалобы коммерсантов о том, как их давят и душат чиновники, не позволяют креативно развиваться. Ничуть не выгораживаем чиновников, отлично знаем, на что они могут быть способны, даже по собственному опыту.
Но, ребята, если по-честному, что вы сами делаете для того, чтобы ваш бизнес был не только прибыльным, но и просто красивым?
Чтобы преуспеть в бизнесе, нужно заставить других видеть вещи так, как их видите вы. ©
Фотограф Андрей Бубенин
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