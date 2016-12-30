Лучший подарок на новый год! Еще успеешь купить!

Студия танца «Manhattan» работает с 9 января! Рассписание занятий можно увидеть в официальной группе студии.

Несмотря на то, что в реалити-проекте «Городская красавица» на GK идёт конкурентная борьба, дружеских связей участницы не теряют.В последние дни уходящего года девушки обмениваются подарками.решили провести предпраздничные деньки вместе, в окружении таких же прекрасных, как и они сами, цветов. За чашкой чая шли разговоры о проекте, о состоявшемся показе.— Впереди Новый год. Так хочется и за праздничным столом себе ни в чём не отказывать, и чтобы наряды остались впору, — начала Катя.— Думаю, это проблема каждой девушки, — заметила Юля. – И я позаботилась об этом — купила сертификат в. Себе и тебе в подарок! Думаю, что с такой гарантией, смогу позволить себе в новогоднюю ночь позабыть о диете! А после праздников, бегом в танцевальный зал!— Танцы?— «Manhattan» — это не просто танцы! Это практически спорт, задействованы все группы мышц! Но при этом легко, весело иии… зажигательно! А ещё можно на растяжку сходить! Сравни просто девушку и «девушку на шпагате»! Как думаешь, у кого поклонников будет больше?— Отлично! Мой подарок идеально подошел к твоему! Ведь я приготовила для нас спортивную форму! – сказала Катя.— Как никогда кстати! Ведь городская красотка должна быть в форме! А уж «Городская красавица» тем более!— С Новым годом, подруга, увидимся в танцевальном зале после новогодних праздников! — закончила Катя.— С Новым Годом!Торопитесь, вы еще успеете купить сертификат для своей подруги или второй половинки!Публикуется на правах рекламы