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Лучший подарок на новый год! Еще успеешь купить!
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Участницы конкурса «Городская красавица» уже обмениваются подарками! Что дарят друг другу самые очаровательные девушки?
Несмотря на то, что в реалити-проекте «Городская красавица» на GK идёт конкурентная борьба, дружеских связей участницы не теряют.
В последние дни уходящего года девушки обмениваются подарками.
Юлия Соловьева и Екатерина Сокурова решили провести предпраздничные деньки вместе, в окружении таких же прекрасных, как и они сами, цветов. За чашкой чая шли разговоры о проекте, о состоявшемся показе.
— Впереди Новый год. Так хочется и за праздничным столом себе ни в чём не отказывать, и чтобы наряды остались впору, — начала Катя.
— Думаю, это проблема каждой девушки, — заметила Юля. – И я позаботилась об этом — купила сертификат в студию танца «Manhattan». Себе и тебе в подарок! Думаю, что с такой гарантией, смогу позволить себе в новогоднюю ночь позабыть о диете! А после праздников, бегом в танцевальный зал!
— Танцы?
— «Manhattan» — это не просто танцы! Это практически спорт, задействованы все группы мышц! Но при этом легко, весело иии… зажигательно! А ещё можно на растяжку сходить! Сравни просто девушку и «девушку на шпагате»! Как думаешь, у кого поклонников будет больше?
— Отлично! Мой подарок идеально подошел к твоему! Ведь я приготовила для нас спортивную форму! – сказала Катя.
— Как никогда кстати! Ведь городская красотка должна быть в форме! А уж «Городская красавица» тем более!
— С Новым годом, подруга, увидимся в танцевальном зале после новогодних праздников! — закончила Катя.
— С Новым Годом!
Торопитесь, вы еще успеете купить сертификат для своей подруги или второй половинки!
Адрес: г. Ковров, ул. Малеева, д. 5
Телефон: 8 (904) 037 93 04
Локация студии цветов «Florissimo»
Фотограф Яна Касьянова
Публикуется на правах рекламы
Несмотря на то, что в реалити-проекте «Городская красавица» на GK идёт конкурентная борьба, дружеских связей участницы не теряют.
В последние дни уходящего года девушки обмениваются подарками.
Юлия Соловьева и Екатерина Сокурова решили провести предпраздничные деньки вместе, в окружении таких же прекрасных, как и они сами, цветов. За чашкой чая шли разговоры о проекте, о состоявшемся показе.
— Впереди Новый год. Так хочется и за праздничным столом себе ни в чём не отказывать, и чтобы наряды остались впору, — начала Катя.
— Думаю, это проблема каждой девушки, — заметила Юля. – И я позаботилась об этом — купила сертификат в студию танца «Manhattan». Себе и тебе в подарок! Думаю, что с такой гарантией, смогу позволить себе в новогоднюю ночь позабыть о диете! А после праздников, бегом в танцевальный зал!
— Танцы?
— «Manhattan» — это не просто танцы! Это практически спорт, задействованы все группы мышц! Но при этом легко, весело иии… зажигательно! А ещё можно на растяжку сходить! Сравни просто девушку и «девушку на шпагате»! Как думаешь, у кого поклонников будет больше?
— Отлично! Мой подарок идеально подошел к твоему! Ведь я приготовила для нас спортивную форму! – сказала Катя.
— Как никогда кстати! Ведь городская красотка должна быть в форме! А уж «Городская красавица» тем более!
— С Новым годом, подруга, увидимся в танцевальном зале после новогодних праздников! — закончила Катя.
— С Новым Годом!
Торопитесь, вы еще успеете купить сертификат для своей подруги или второй половинки!
Студия танца «Manhattan» работает с 9 января! Рассписание занятий можно увидеть в официальной группе студии.
Адрес: г. Ковров, ул. Малеева, д. 5
Телефон: 8 (904) 037 93 04
Локация студии цветов «Florissimo»
Фотограф Яна Касьянова
Публикуется на правах рекламы
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