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Любовь и голуби. Спасла жизнь пернатому
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В группе помощи бездомным животным появилось сообщение о голубе со сломаным крылом. Неравнодушная ковровчанка взялась за лечение птицы.
Такое сообщение появилось в группе помощи бездомным животным 6 января.
Участники группы помогли девушке в уходе за больным голубем, а потом птица переехала домой к волонтеру Валентине.
Для «пациента» смастерили специальную клетку.
Экстремальные холода убили много животных и птиц. Тем, кто успел найти дом и кров до наступления заморозков, очень повезло.
Этот голубь — настоящий счастливчик!
Защитники животных просят ковровчан не выгонять животных из подъездов, заглядывать под капот машины перед тем, как начинать движение.
SOS!!!!!
Пожалуйста, помогите!
На улице подобрала голубя со сломанным крылом, к тому же он замерз. Сейчас он сидит в подъезде, я положила ему пшена.
Он отказывается от еды. Шевелит только головой. У меня в выхаживании птиц нет никагого опыта…
Пожалуйста, кто может помочь — помогите!
Очень жалко птицу! В подъезде у нас конечно теплее, чем на улице, но не на много! Помогите!!!
Такое сообщение появилось в группе помощи бездомным животным 6 января.
Участники группы помогли девушке в уходе за больным голубем, а потом птица переехала домой к волонтеру Валентине.
Для «пациента» смастерили специальную клетку.
Экстремальные холода убили много животных и птиц. Тем, кто успел найти дом и кров до наступления заморозков, очень повезло.
Этот голубь — настоящий счастливчик!
Защитники животных просят ковровчан не выгонять животных из подъездов, заглядывать под капот машины перед тем, как начинать движение.
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