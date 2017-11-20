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ЛюбоVь на АиЭ. #ХайпоМаша
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Время хайпа, рэпа, блогеров и «YouTube».
На АиЭ есть свои влоги от #ХайпоМаши, студенты хайпуют на своих талантах, умеют не хило верситься и круто отдыхать.
Поздравить пришли студенты, выпускники, руководство вуза и декан АиЭ Андрей Митрофанов. Он же внимательно следил за каждым выступающим студентом.
Фамилия декана своего факультета должна отскакивать от зубов. А вдруг это как-то поможет на экзамене?
Шутки шутками. Но свою поздравительную речь Андрей Анатольевич произнёс строго и официально. Как и подобает:
2017 год — юбилейный для Академии. А пока отмечаем 22 года нашему факультету. Праздник ежегодный. И каждый год принято подводить итоги. У нас есть, чем и кем гордиться. Преподаватели успешно проходят конференции, многие студенты получают стипендию Президента РФ.
Сотрудникам АиЭ вручили почетные грамоты за многолетний труд.
Если в позапрошлом году студенты подарили своему декану футболку с символикой факультета, в том году Андрей Анатольевич поздравил свой факультет, стоя на скейтборде. В этом году он просто сидел и наслаждал концертом.
Пока студенты красного факультета готовят свои номера, выпускники других факультетов не упускают шанс пофоткаться.
Тема ДР — любовь. Здесь и танцевальные номера, цирковые, вокальные. На этот раз на сцене, в основном, «новички» — это студенты 1-2 курса.
Выпускники дали все бразды правления «первакам». Так что, как говорится, не судите строго.
Ведущими стали студент группы И-116 Данил Орлов и студентка группы Эт-115 Александра Кобина.
По традиции, завершился концерт гимном факультета АиЭ.
«АиЭ — это между нами, АиЭ — мы с тобой в нирване...»©
Фотограф Игорь Селезнев
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