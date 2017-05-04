Любовь сквозь годы. Ещё со времён Второй мировой...

Перемещались мы, на чём придется: есть велосипед – на велосипеде, есть машина – на машине. Посчастливилось добыть трофейный автомобиль «Кох» – номера и камуфляж немецкие. Проезжаем югославское село и видим: местные жители отчаянно машут нам руками. Мы им тоже машем в ответ. А оказалось, это они нас предупреждали об опасности. Впереди — две немецкие самоходки и пехота вражеских солдат. Многие погибли… Нелепо и жестоко.

«Виктор всегда был любопытным. Как-то прочитал, что для развития памяти надо много знать наизусть. Он взял и начал учить. Даже не учить, а просто читать, что-то запоминать. К примеру, половину «Евгения Онегина» знает наизусть до сих пор. Раньше выписывали журнал по шахматам. Там была опубликована ловушка Ботвинника. Он её запомнил. И когда ходил в Клуб железнодорожников, заметил, что одного мужчину, чемпиона района, можно на эту ловушку поймать, он так и сделал. Кроме этого, всегда занимался спортом, музыкой. Вел активную жизнь».

Им ставят памятники, считают, что это настоящий пример, символ любви. Он — итальянский военнопленный, а она — украинка, которую угнали на работы в Германию. Памятник, посвящённый любви появился на кануне Дня Победы. Установили в Италии и на Украине. Их история невероятная:Познакомились в Австрии в 1943 году. Солдат — Луиджи, капитулировавший итальянской армии, и украинская крестьянка — Мокрина с маленькой дочкой на руках. Там в лагере для военнопленных трудились в швейном цеху. Втайне от надзирателей, Луиджи шил для неё платочки, Мокрина делилась с ним скудным пайком из столовой. Влюбились с первого взгляда, хоть и не знали языка. Она не знала итальянского, а он лишь выучил пару фраз на русском.Луиджи называл её Марией. Мокрина полюбила это имя. В мае 1945 советские войска их освободили. И, вот оно, счастье! Вот-вот наступит счастливая семейная жизнь. Он хотел увезти любимую к себе. Но итальянские власти были против. Тогда Луиджи уже и сам был готов переехать в Советский Союз. Но обстоятельства были против…Их пути разошлись. Луиджи женился, у него родился сын. Она тоже вышла замуж, воспитывала троих детей, трудилась в шахте. 20 лет назад оба овдовели. Но друг о друге помнили всегда…Луиджи узнал о программе «Жди меня», это было в 2004. Вскоре нашёл свою первую любовь. Эти ямочки на щеках, он узнал сразу. Встретились и не смогли выпустить друг друга из объятий, даже спустя 60 лет.Луиджи снова пригласил её к себе в Кастель-Сан-Лоренцо. Там он показал ей страну и оливковую рощу. Сам каждое лето приезжал к ней в Хмельницкую область, помогал по хозяйству и готовил итальянские блюда с любовью… Правда, заменял пармезан плавленным сыром.Где стоят эти памятники двум влюблённым появилось поверье: если дотронуться до обнимающихся, то никогда не расстанешься! В Коврове не помешал бы тоже такой памятник, тем более история любви тоже есть.Он — Виктор Лебедев. На момент начала войны ему едва исполнилось шестнадцать. В 18 он пошёл воевать. Служил в артиллерийской разведке.Встретились с будущей женой и уже ни на минуту не расставались. Она — Гертруда Лебедева. Бережно хранит китель с медалями мужа и гордится им: