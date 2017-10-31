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Мама, я в Абу-Даби! Фото с Путиным. Звезда без Instagram
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В Абу-Даби в составе национальной сборной отправилось 58 молодых профессионалов. По итогам турнира наша страна стала бесспорным лидером. На счету у России 11 медалей и 21 медальон за профессиональное мастерство в таких сферах, как «Веб-разработка», «ИТ-решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Ювелирное дело, «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Экспедирование грузов».
По итогам соревнований российские участники завоевали четыре серебряные медали в номинациях: «Парикмахерское искусство», «Обслуживание грузовой техники», «Мобильная робототехника», «Визуальный мерчендайзинг и витринистика» и одну бронзовую медаль за «Камнетесное дело».
Ковровчанин Александр Воробьев занял на турнире девятое место, но не расстроился. Сразу после турнира Александр вернулся на работу, а потому наша встреча состоялась не сразу. Для беседы мы пригласили молодого профессионала к нам в редакцию.
GK: В Абу-Даби ехал за победой?
— Если честно, на победу я не надеялся, потому что это была новая для меня компетенция, к которой я готовился чуть больше месяца вместе с моим тренером Сергеем Желобановым, в то время, как остальные участники готовились год, а то и больше. Моей задачей было получить опыт и привезти его в Россию, разобраться в новой технологии. На выполнение задания нам отводилось четыре дня, а в общей сложности 18 рабочих часов. Задание было известно за месяц до главного соревнования, но уже по прибытию в Эмираты нам стало известно, что его изменили. Для акклиматизации мы прилетели в Абу-Даби за неделю до начала соревнований, было тяжело адаптироваться к местному климату и настроиться на работу. Мы практически не гуляли, а вели подготовку, но все-таки полюбоваться местными красотами нам удалось.
GK: Что можешь сказать про иностранных участников?
— Азиатские спортсмены работают как роботы, это не передать. Для них это реальный спорт, подкрепленный очень большой финансовой мотивацией в виде пособия, если я не ошибаюсь, его сумма — около 1000 долларов в месяц за победу на мировом чемпионате. Восемь мест перед мной, это Азия: Китай, Корея, Япония, Индия и т.д. Думаю, если бы у меня было больше времени на подготовку, я бы показал лучший результат.
GK: Почему времени на подготовку было так мало?
— В национальную сборную по моей основной компетенции проходил только первый номер, я же на всероссийском чемпионате стал вторым. Вопрос по мне решался до последнего момента и, вот, за месяц мне сказали, что я полечу в ОАЭ, но буду выступать в другой компетенции. Я очень благодарен своему тренеру за то, что он нашел на меня время, скорректировал свой график и смог меня достаточно хорошо подготовить. Также руководство завода предоставило мне тренировочную площадку и возможность отправиться на эти соревнования.
GK: Как вас встречали в России?
— Наверное, такой встречи никто из нас не ожидал. Нас встречали с оркестром. Потом еще пару дней мы находились в Москве, даже не подозревая, что нас ждет поездка в Кремль. Нас посадили в автобусы и повезли на встречу с президентом. Владимир Владимирович ответил на все наши вопросы и поблагодарил за заслуги. Ну и, конечно, фото на память.
GK: Это первая твоя встреча с президентом?
— Это второй раз, когда я принял участие в мероприятии с участием Владимира Путина. Первый раз это был финал национального чемпионата профессионального мастерства.
GK: Сборная победила, теперь мировой чемпионат будет проходить в Казани. Мы тебя там увидим?
— Безусловно, я там буду, только пока рано загадывать в каком качестве. В этом году я уже буду посещать различные состязания в качестве эксперта, а не участника. Мой опыт и знания позволяют мне уже самому подготовить чемпиона, чем, я думаю, и займусь в ближайшем будущем.
GK: Что касается учебы? Ты продолжаешь получать высшее образование?
— Да, я — студент КГТА. Честно говоря, отношение к получению высшего образования у меня весьма скептическое. Безусловно, я закончу обучение, но считаю, что это ничего не поменяет. Даже президент отметил, что факт того, что мы прошли через мировой чемпионат уже делает нас профессионалами своего дела.
GK: Как к твоим победам относится твой трудовой коллектив? Нет ли проблем, связанных с твоей «звездностью»?
— Все мои коллеги относятся к моим достижением с уважением, нет ни зависти, ни каких-то разговоров. Все понимают, что победы я завоевывал своим трудом. В какой-то степени они, наверное, даже гордятся, что рабочий именно их завода достиг таких успехов.
Александра Воробьева вы не найдете во «ВКонтакте» или Instagram, он старается избегать публичной жизни. Но благодаря своим достижениям, он уже почти год украшает обложки и первые полосы ковровских печатных изданий, а его фотографии можно увидеть на многих интернет-ресурсах.
В Коврове есть, кем гордиться!
Фотограф Игорь Селезнев
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