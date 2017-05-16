Маникюр-2017. Глянец не в моде?

Да и колготки целее будут.

До френча доберёмся. А пока начнём с длины. Сейчас в моде натуральные короткие ногти. Если говорить о форме, то скорее это мягкий квадрат или овал.С выбором цвета у каждой девушки возникают проблемы. Ясно одно: пузырьки с неоновыми кислотными оттенками — в 2017 не есть гуд. Не по моде! Зато на пике популярности — все оттенки кожи. Так называемые, нюдовые. Выбирайте от светло-бежевого до нежного розового. А вот с любимым френчем придётся попрощаться. Устарел! Это в прошлом, — считают эксперты.Это не значит, что яркие цвета нельзя. Всё можно! Правда, не в глянце. Блеск должен смениться на матовый, бархатный и даже замшевую фактуру.Нет матового лака? Есть отличный способ: покрыть глянцевым и перекрыть матовой базой. Да, и держаться так будет дольше советуют опытные мастера.Про рисунки. Хит сезона — минимализм. Не надо много цветов, звёздочки, сердечки и т.д. Чем меньше, тем лучше. И красивее.Ещё осенью модно было ногти красить в золото и серебро. Сейчас достаточно одной или нескольких линий поверх любимого лака. Вообще, модный тренд в маникюре — и есть геометрия, точнее линии.А вот от чего точно стоит отказаться — разноцветные ногти, маникюр в стиле «деграде». И запомните: стразы, «кошачьи когти», сантиметровые «лопаты», акрил, типсы — признак дурного тона.