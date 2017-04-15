Обо всём
Мартышка и Шопен. Зоологический этюд
0 146
Вот за что мы любим ДК имени Ногина, так это за искромётную непредсказуемость. Пойдёшь послушать Шопена, а угодишь в обезьянник. Настроишься на Баха, а «по ходу пьесы» пауки в банке. И главное, оно как-то всё сочетается, живёт, переливается созвучиями, а то и просто – издаёт разнообразные звуки…
С начала апреля в фойе ДК идёт парад. Натурально – «Парад обезьян», так называется выставка. Мероприятие коммерческое, вход для взрослых 200 рублей, детям скидка – 150. Ну, нас за регулярную любовь к искусству, видимо, пускают по нулевому дисконту. Практически, обезьяний тариф. Приятно, что и говорить… Ну, раз уж выпала удача, надо хорошенько всё рассмотреть.
И заглянув в мартышкины глаза, отразившись в этой глубине, невольно задаёшь себе вопрос: «Кто кого рассматривает?».
Вот, хотя бы Иван. Это знатный «мартын», не какое-то безродное создание, а «Мартышка Белоносая». Родина – Западная Африка. Там в лесистых болотах, на ветках деревьев мог бы прожить свой обезьяний век, но нет! Поместили в стеклянный куб, посадили на поводок и ходят, и смотрят.
Одно успокаивает – с питанием и проживанием полный «соцпакет». И никакой тебе конкуренции с прочими самцами – не побьют, не покусают, живи себе и живи. Кстати говоря, средняя продолжительность белоносо-мартышкиной жизни в неволе – 30-31 год. А при хорошем питании и дольше можно протянуть. Питаются такие мартышки фруктами, ягодами, листьями, мёдом, насекомыми, мелкими птицами.
Мелких птиц и насекомых у меня с собой не было, так что угостить зверя было решительно нечем. Впрочем, даже если бы и принесла тараканинки какой-нибудь, то не дали бы. Вон, табличку повесили «Обезьян не кормить!».
Ну, а если Ивану вдруг чего-то особенно вкусненького захочется? Клюквы какой-нибудь? Ведь в Западной Африке таких деликатесов не сыщешь…
Вот товарищ Гиббон – по всему видно – и принесли бы, так не взял. Очень суровый парень. Настолько суровый, что у него даже имени нет. Так и кличут – Гиббон.
А ведь это же название семейства приматов. Ну, где тут индивидуальность? Видимо, она Гиббону без надобности. Этот выходец из Юго-Восточной Азии характер имеет волевой. Всё по-военному чётко – подъём в 5 утра, гимнастика, аскетичный завтрак и – тренировка, тренировка, строевая подготовка. Это по рассказам зоологов. Так-то, по виду не скажешь – вон, сидит наш хунвейбин, в угол забился, исподлобья посматривает… Ну, смотри, смотри. Найдём, с кем пообщаться. Вот, пожалуйста – «Мангобей чёрный хохлатый». Родом с Мадагаскара. Всё в прозвании – и чёрный, и хохлатый, это правда.
Говорят, это ручная обезьянка. Можно сказать, обезьянья фотомодель. Таких частенько на курортах по набережным таскают, чтобы размаревшие отдыхающие по договорной цене делали фото «Обезьяна и я».
У хохлатого есть имя – Сем. Семён, по-нашему. Как позирует! Кстати, название «мангобей» — это ошибка. Вкусные плоды манго не при чём, корень, по идее «манга», от названия города-порта Мангабе…
Пока бродила меж клеток перезнакомилась почти со всеми. Большинство, кстати, мальчики. Вот, Маркус. Это яванская макака (или мамак?). Таких где угодно встретишь, хоть в Индии, хоть на Филиппинах. Так организаторы выставки говорят, ну им виднее – я-то ни там, ни там не бывала. Поскольку яванские макаки питаются крабами и прочими морепродуктами, угостить их тоже было нечем. Интересно, у Маркуса белковое питание в райдере прописано?
Очаровала милая обезьянка по кличке Чип. Дейла не нашли, зато есть Джой. Кстати, тоже гурман. В рационе питания моллюски мелкие… Как таковой экскурсии с экскурсоводом не было, а так хотелось о Чиповой жизни расспросить… Ну, хотя бы на клетках дана информация. Всё коротко — вид, место обитания, продолжительность жизни, питание…
На Чипе обезьяны кончились. И начались пауки. Не знает предела многогранность культурной жизни ДК имени Ногина! Это ещё одна выставка, точнее – подвыставка. Пауки идут в дополнение к обезьянам с пометкой «живые» и «гигантские».
В основном это африканские пауки-птицееды. Правда, все разные: есть агрессивные, есть, кто берёт своей красотой, есть очень крупные (входят в ТОП-5 самых крупных пауков-птицеедов мира), есть даже первопроходцы. На самом деле, бояться нечего, пауки за стеклом. Ну, и (будем верить) совершенно безобидные.
Ознакомившись с членистоногими, казалось бы, ждёшь уже встречи с классической музыкой. Но нет! Не вся зоологическая гамма сыграна. Гостей ДК ожидают рептилии – королевские змеи и императорские удавы!
Ну, и под пунктом «разное» — черепаха, зелёная игуана, капский варан, эублифар, мадагаскарские шипящие тарканы, жаба-рогатка. И почему-то шиншилла…
Недавно мы уже рассказывали в подробностях об этих прекрасных созданьях.
А вот о геррозаврах ещё не было. То ли не заметили их сразу, то ли они недавно в ДК имени Ногина «завелись»…
Геррозавр — это большие ящерицы. Бывают сильный стресс, в ходе которого ящерица может отбросить хвост, который отламывается у самого основания. Живут в Африке. Общая длина — 40 -70 см. Питаются крупными насекомыми, мышами, овощами, фруктами…
Столько друзей за один вечер! А впереди был ещё великолепный концерт фортепьянной музыки.
пианино фортепьяно напишем отдельно. Столько красоты сразу одна статья вместить не может!
Фотограф Андрей Бубенин
С начала апреля в фойе ДК идёт парад. Натурально – «Парад обезьян», так называется выставка. Мероприятие коммерческое, вход для взрослых 200 рублей, детям скидка – 150. Ну, нас за регулярную любовь к искусству, видимо, пускают по нулевому дисконту. Практически, обезьяний тариф. Приятно, что и говорить… Ну, раз уж выпала удача, надо хорошенько всё рассмотреть.
И заглянув в мартышкины глаза, отразившись в этой глубине, невольно задаёшь себе вопрос: «Кто кого рассматривает?».
Вот, хотя бы Иван. Это знатный «мартын», не какое-то безродное создание, а «Мартышка Белоносая». Родина – Западная Африка. Там в лесистых болотах, на ветках деревьев мог бы прожить свой обезьяний век, но нет! Поместили в стеклянный куб, посадили на поводок и ходят, и смотрят.
Одно успокаивает – с питанием и проживанием полный «соцпакет». И никакой тебе конкуренции с прочими самцами – не побьют, не покусают, живи себе и живи. Кстати говоря, средняя продолжительность белоносо-мартышкиной жизни в неволе – 30-31 год. А при хорошем питании и дольше можно протянуть. Питаются такие мартышки фруктами, ягодами, листьями, мёдом, насекомыми, мелкими птицами.
Мелких птиц и насекомых у меня с собой не было, так что угостить зверя было решительно нечем. Впрочем, даже если бы и принесла тараканинки какой-нибудь, то не дали бы. Вон, табличку повесили «Обезьян не кормить!».
Ну, а если Ивану вдруг чего-то особенно вкусненького захочется? Клюквы какой-нибудь? Ведь в Западной Африке таких деликатесов не сыщешь…
Вот товарищ Гиббон – по всему видно – и принесли бы, так не взял. Очень суровый парень. Настолько суровый, что у него даже имени нет. Так и кличут – Гиббон.
А ведь это же название семейства приматов. Ну, где тут индивидуальность? Видимо, она Гиббону без надобности. Этот выходец из Юго-Восточной Азии характер имеет волевой. Всё по-военному чётко – подъём в 5 утра, гимнастика, аскетичный завтрак и – тренировка, тренировка, строевая подготовка. Это по рассказам зоологов. Так-то, по виду не скажешь – вон, сидит наш хунвейбин, в угол забился, исподлобья посматривает… Ну, смотри, смотри. Найдём, с кем пообщаться. Вот, пожалуйста – «Мангобей чёрный хохлатый». Родом с Мадагаскара. Всё в прозвании – и чёрный, и хохлатый, это правда.
Говорят, это ручная обезьянка. Можно сказать, обезьянья фотомодель. Таких частенько на курортах по набережным таскают, чтобы размаревшие отдыхающие по договорной цене делали фото «Обезьяна и я».
У хохлатого есть имя – Сем. Семён, по-нашему. Как позирует! Кстати, название «мангобей» — это ошибка. Вкусные плоды манго не при чём, корень, по идее «манга», от названия города-порта Мангабе…
Пока бродила меж клеток перезнакомилась почти со всеми. Большинство, кстати, мальчики. Вот, Маркус. Это яванская макака (или мамак?). Таких где угодно встретишь, хоть в Индии, хоть на Филиппинах. Так организаторы выставки говорят, ну им виднее – я-то ни там, ни там не бывала. Поскольку яванские макаки питаются крабами и прочими морепродуктами, угостить их тоже было нечем. Интересно, у Маркуса белковое питание в райдере прописано?
Очаровала милая обезьянка по кличке Чип. Дейла не нашли, зато есть Джой. Кстати, тоже гурман. В рационе питания моллюски мелкие… Как таковой экскурсии с экскурсоводом не было, а так хотелось о Чиповой жизни расспросить… Ну, хотя бы на клетках дана информация. Всё коротко — вид, место обитания, продолжительность жизни, питание…
На Чипе обезьяны кончились. И начались пауки. Не знает предела многогранность культурной жизни ДК имени Ногина! Это ещё одна выставка, точнее – подвыставка. Пауки идут в дополнение к обезьянам с пометкой «живые» и «гигантские».
В основном это африканские пауки-птицееды. Правда, все разные: есть агрессивные, есть, кто берёт своей красотой, есть очень крупные (входят в ТОП-5 самых крупных пауков-птицеедов мира), есть даже первопроходцы. На самом деле, бояться нечего, пауки за стеклом. Ну, и (будем верить) совершенно безобидные.
Ознакомившись с членистоногими, казалось бы, ждёшь уже встречи с классической музыкой. Но нет! Не вся зоологическая гамма сыграна. Гостей ДК ожидают рептилии – королевские змеи и императорские удавы!
Ну, и под пунктом «разное» — черепаха, зелёная игуана, капский варан, эублифар, мадагаскарские шипящие тарканы, жаба-рогатка. И почему-то шиншилла…
Недавно мы уже рассказывали в подробностях об этих прекрасных созданьях.
А вот о геррозаврах ещё не было. То ли не заметили их сразу, то ли они недавно в ДК имени Ногина «завелись»…
Геррозавр — это большие ящерицы. Бывают сильный стресс, в ходе которого ящерица может отбросить хвост, который отламывается у самого основания. Живут в Африке. Общая длина — 40 -70 см. Питаются крупными насекомыми, мышами, овощами, фруктами…
Столько друзей за один вечер! А впереди был ещё великолепный концерт фортепьянной музыки.
О, эта волшебная сила искусства!P.S. Про
Фотограф Андрей Бубенин
0 комментариев