Как снять правильное видео ребёнка. Кейс от отца

Марк, пересмотри это видео через 10 лет. Подпись — твой папа

— Дети, кто может привести пример удивительного совпадения?

— Я! У моего папы и моей мамы свадьба была в один и тот же день!

Детство – счастливая пора, когда бежишь ночью из туалета и радуешься, что тебя не съели!

Помутневшие от цвета фотографии, старые игрушки или модные в те времена шорты в клетку. Да, времена у всех разные. Но воспоминания — они есть. Папа —снял для своего сынатрехминутное видео о его детстве. И покорил Сеть!От рождения и до окончания детского сада. И всё это удалось скомпоновать в три минуты. Получилось трогательно, где-то забавно:— петербургский дизайнер, видеоблогер и заботливый папа. Своё детство смутно помнит. А оставшийся на память фотоальбом, называет неинформативным. Поэтому и решил снять видео, собрать самые важные моменты детства. Чтобы Марк никогда о них не забывал.Чайлд-ролик стал вирусным, за какие-то несколько дней — собрал тысячи просмотров. Под опубликованным роликом комментарий:Такая работа видеоблогера не впервые. До этого, главной героиней видео стала его бабушка. Спустя 40 лет внук устроил для неё путешествие в Пятигорск и Кисловодск. Некий тур по местам свиданий.Может быть Леонид не открыл Америку и такие видео сейчас снимают все и всюду. Ежеминутно, в сетях появляются сотни, а то и тысячи любительских съёмок. Но действительно, так приятно на досуге пересмотреть видео из разряда «Моё первое слово», «Первые шаги», «Детский сад», «Школа»… Пролистать фотографии и окунуться в тот мир. Мир детства.Мамы не отставайте. Снимайте даже на смартфон. Делайте больше видео и фото. И неважно, какие…