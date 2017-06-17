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Как снять правильное видео ребёнка. Кейс от отца
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Только в моей ленте эта новость промелькнула раз десять. Да, и новостью назвать трудно. А вот событие — в самый раз. Прежде, чем дочитаете текст до конца и посмотрите видео, вспомните беззаботное детство. И что от него осталось сейчас?..
Помутневшие от цвета фотографии, старые игрушки или модные в те времена шорты в клетку. Да, времена у всех разные. Но воспоминания — они есть. Папа — Леонид Баланёв снял для своего сына Марка трехминутное видео о его детстве. И покорил Сеть!
От рождения и до окончания детского сада. И всё это удалось скомпоновать в три минуты. Получилось трогательно, где-то забавно:
Леонид Баланёв — петербургский дизайнер, видеоблогер и заботливый папа. Своё детство смутно помнит. А оставшийся на память фотоальбом, называет неинформативным. Поэтому и решил снять видео, собрать самые важные моменты детства. Чтобы Марк никогда о них не забывал.
Чайлд-ролик стал вирусным, за какие-то несколько дней — собрал тысячи просмотров. Под опубликованным роликом комментарий:
Такая работа видеоблогера не впервые. До этого, главной героиней видео стала его бабушка. Спустя 40 лет внук устроил для неё путешествие в Пятигорск и Кисловодск. Некий тур по местам свиданий.
Может быть Леонид не открыл Америку и такие видео сейчас снимают все и всюду. Ежеминутно, в сетях появляются сотни, а то и тысячи любительских съёмок. Но действительно, так приятно на досуге пересмотреть видео из разряда «Моё первое слово», «Первые шаги», «Детский сад», «Школа»… Пролистать фотографии и окунуться в тот мир. Мир детства.
Мамы не отставайте. Снимайте даже на смартфон. Делайте больше видео и фото. И неважно, какие…
Анекдот в тему:
Помутневшие от цвета фотографии, старые игрушки или модные в те времена шорты в клетку. Да, времена у всех разные. Но воспоминания — они есть. Папа — Леонид Баланёв снял для своего сына Марка трехминутное видео о его детстве. И покорил Сеть!
От рождения и до окончания детского сада. И всё это удалось скомпоновать в три минуты. Получилось трогательно, где-то забавно:
Леонид Баланёв — петербургский дизайнер, видеоблогер и заботливый папа. Своё детство смутно помнит. А оставшийся на память фотоальбом, называет неинформативным. Поэтому и решил снять видео, собрать самые важные моменты детства. Чтобы Марк никогда о них не забывал.
Чайлд-ролик стал вирусным, за какие-то несколько дней — собрал тысячи просмотров. Под опубликованным роликом комментарий:
Марк, пересмотри это видео через 10 лет. Подпись — твой папа
Такая работа видеоблогера не впервые. До этого, главной героиней видео стала его бабушка. Спустя 40 лет внук устроил для неё путешествие в Пятигорск и Кисловодск. Некий тур по местам свиданий.
Может быть Леонид не открыл Америку и такие видео сейчас снимают все и всюду. Ежеминутно, в сетях появляются сотни, а то и тысячи любительских съёмок. Но действительно, так приятно на досуге пересмотреть видео из разряда «Моё первое слово», «Первые шаги», «Детский сад», «Школа»… Пролистать фотографии и окунуться в тот мир. Мир детства.
Мамы не отставайте. Снимайте даже на смартфон. Делайте больше видео и фото. И неважно, какие…
Анекдот в тему:
— Дети, кто может привести пример удивительного совпадения?
— Я! У моего папы и моей мамы свадьба была в один и тот же день!
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