Обо всём
Машины - в гараж, сами - домой!
0 394
Ещё не крещенские морозы, а МЧС России уже предупреждает о холодах: в ночь на 7 и 8 января передают — 35 градусов.
В ближайшие три дня погода в Коврове действительно ухудшится. Днём — до -28, ночью — до -35. Резкое похолодание — всегда проблема, особенно для водителей. Поэтому ставьте машину в гараж, а сами одевайтесь теплее.
Кстати, а вы знали, что при морозах нельзя носить металлические украшения — часы, серёжки, цепочки. Можно заработать ожог кожи. Запасайтесь грелками, термобельём и на всякий случай, лекарствами.
С 10 января обещают потепление!
В ближайшие три дня погода в Коврове действительно ухудшится. Днём — до -28, ночью — до -35. Резкое похолодание — всегда проблема, особенно для водителей. Поэтому ставьте машину в гараж, а сами одевайтесь теплее.
Кстати, а вы знали, что при морозах нельзя носить металлические украшения — часы, серёжки, цепочки. Можно заработать ожог кожи. Запасайтесь грелками, термобельём и на всякий случай, лекарствами.
С 10 января обещают потепление!
0 комментариев