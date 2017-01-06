Машины - в гараж, сами - домой!

Как-нибудь перезимуем эти три дня?

В ближайшие три дня погода в Коврове действительно ухудшится. Днём — до -28, ночью — до -35. Резкое похолодание — всегда проблема, особенно для водителей. Поэтому ставьте машину в гараж, а сами одевайтесь теплее.Кстати, а вы знали, что при морозах нельзя носить металлические украшения — часы, серёжки, цепочки. Можно заработать ожог кожи. Запасайтесь грелками, термобельём и на всякий случай, лекарствами.С 10 января обещают потепление!