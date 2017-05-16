Май-варь. Снег растаял, где тепло?

май — как не май

ноябрь

То ли ещё будет?..

Вроде бы вторая половина мая, а погода не шепчет — дожди, холодный ветер. Что уж говорить, отопительный сезон продлили. Хуже только разговоры о конце света.Синоптики обещают, что hot-дни будут. Правда, не в мае. На этой неделе ожидаются дожди и низкая температура воздуха. Ночью температура может понизиться до отрицательного значения. Вот такая вот погода с сюрпризом.Подобные случаиуже были. В 1885 году в Москве температура воздуха составляла -7,5 градуса. В 1999 году больше недели, когда температура опускалась ниже нуля, выпадал снег. В 1950, 1952, 1965, 1972, в 2000, 1995, 2006, 2007 годах — заморозки.Последний раз заморозки были зафиксированы 8 мая 2008 года, когда температура воздуха опустилась до -3 градусов.Вернёмся в настоящее. К этой субботе будет потепление, примерно 16-21. Но ненадолго, потом снова холода. Пока синоптики делают предварительные выводы, что в июне температура будет около 17 градусов.