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Май-варь. Снег растаял, где тепло?
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Синоптики обновляют дневники наблюдений: холода, конечно, бывали в мае, но чтобы ещё и снег, дожди… Сети завалены шутками про месяцы «май-ябрь», «май-варь», «зиму проводили куда-то не туда», «кто спросит про тепло — ударю лыжами». Снег растаял, где тепло?
Вроде бы вторая половина мая, а погода не шепчет — дожди, холодный ветер. Что уж говорить, отопительный сезон продлили. Хуже только разговоры о конце света.
Синоптики обещают, что hot-дни будут. Правда, не в мае. На этой неделе ожидаются дожди и низкая температура воздуха. Ночью температура может понизиться до отрицательного значения. Вот такая вот погода с сюрпризом.
Подобные случаи
май — как не май уже были. В 1885 году в Москве температура воздуха составляла -7,5 градуса. В 1999 году больше недели, когда температура опускалась ниже нуля, выпадал снег. В 1950, 1952, 1965, 1972, в 2000, 1995, 2006, 2007 годах — заморозки.
Последний раз заморозки были зафиксированы 8 мая 2008 года, когда температура воздуха опустилась до -3 градусов.
Вернёмся в настоящее. К этой субботе будет потепление, примерно 16-21. Но ненадолго, потом снова холода
ноябрь. Пока синоптики делают предварительные выводы, что в июне температура будет около 17 градусов.
Вроде бы вторая половина мая, а погода не шепчет — дожди, холодный ветер. Что уж говорить, отопительный сезон продлили. Хуже только разговоры о конце света.
Синоптики обещают, что hot-дни будут. Правда, не в мае. На этой неделе ожидаются дожди и низкая температура воздуха. Ночью температура может понизиться до отрицательного значения. Вот такая вот погода с сюрпризом.
Подобные случаи
Последний раз заморозки были зафиксированы 8 мая 2008 года, когда температура воздуха опустилась до -3 градусов.
Вернёмся в настоящее. К этой субботе будет потепление, примерно 16-21. Но ненадолго, потом снова холода
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