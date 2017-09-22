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Маяковского дождалась ремонта. Запах свежего асфальта
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Уже несколько дней на улице Маяковского работает дорожная техника.
Для GK именно этот маршрут является судьбоносным, ведь по Маяковского мы добираемся в редакцию. Мы так устали каждый день скакать по колдобинам, что для нас слово «долгожданный» в отношении данного ремонта — это не просто слова.
О том, что дорогу собираются ремонтировать, мы писали еще в августе. Правда, тогда было еще не ясно на какие средства будет осуществляться асфальтировка.
Сейчас муниципальный бюджет откорректирован, выделены необходимые средства с учетом областного финансирования.
Движение на Маяковского не ограничено. Несмотря на то что работает дорожная техника, автомобилисты ловко объезжают катки и погрузчики, а заодно тестируют свежее покрытие. Нельзя сказать, что это полезно для асфальтного покрытия, но будем верить в лучшее.
По поводу технологии укладки. Надо констатировать, что порядок действий дорожников носит цивилизованный характер. Проезжую часть вначале очищают и промывают, а затем укладывают новый слой асфальта.
Пешеходам стоит быть осторожнее: машина для зачистки поднимает клубы пыли, так что на Маяковского, если вы «весь в белом», лучше не показываться.
Ремонт этой дороге требовался уже давно. Огромные ямы заставляли автовладельцев «вылезать на встречку», создавая аварийную ситуация. А плотно заставленная автомобилями обочина (рядом вуз) увеличивала риск вдвойне.
Дорожные работы должны завершится к концу месяца.
Всем ровных дорог!
Фотограф Дмитрий Кулешов
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