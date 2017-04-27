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Майские праздники. Запретить и ограничить?

Екатерина Кокшарова
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Уже придумали как проведёте майские праздники? На 1 мая синоптики обещают настоящее лето. Утром и днём — праздничные мероприятия (подробная афиша скоро на нашем сайте), а вечером сам бог велел на природу! Но есть ограничения и запреты!



Так, 1 мая в Коврове ограничат движение. С 10.30 до 12.00 — ограничение движения автотранспорта на следующих улицах:
  • пр-т Ленина (от проезда Брюсова до улицы Чкалова);
  • ул. Ватутина (от пр-та Ленина до ул. Чкалова);
  • от ул. Чкалова до ул. Комсомольской.

И ещё! 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости.

Кроме того, под ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре. Чиновники говорят, что это «для профилактики».



Ну, и — само собой — после пикников, друзья, за собой надо прибираться. И с огнём поаккуратнее. Ну, а в целом…

Фотографируемся, ставим хештег #gk33! И всем отличных выходных!

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