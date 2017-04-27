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Майские праздники. Запретить и ограничить?
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Уже придумали как проведёте майские праздники? На 1 мая синоптики обещают настоящее лето. Утром и днём — праздничные мероприятия (подробная афиша скоро на нашем сайте), а вечером
сам бог велел на природу! Но есть ограничения и запреты!
Так, 1 мая в Коврове ограничат движение. С 10.30 до 12.00 — ограничение движения автотранспорта на следующих улицах:
И ещё! 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости.
Кроме того, под ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре. Чиновники говорят, что это «для профилактики».
Ну, и — само собой — после пикников, друзья, за собой надо прибираться. И с огнём поаккуратнее. Ну, а в целом…
Так, 1 мая в Коврове ограничат движение. С 10.30 до 12.00 — ограничение движения автотранспорта на следующих улицах:
- пр-т Ленина (от проезда Брюсова до улицы Чкалова);
- ул. Ватутина (от пр-та Ленина до ул. Чкалова);
- от ул. Чкалова до ул. Комсомольской.
И ещё! 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости.
Кроме того, под ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре. Чиновники говорят, что это «для профилактики».
Ну, и — само собой — после пикников, друзья, за собой надо прибираться. И с огнём поаккуратнее. Ну, а в целом…
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