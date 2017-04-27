Майские праздники. Запретить и ограничить?

сам бог велел

пр-т Ленина (от проезда Брюсова до улицы Чкалова);

ул. Ватутина (от пр-та Ленина до ул. Чкалова);

от ул. Чкалова до ул. Комсомольской.

Фотографируемся, ставим хештег #gk33! И всем отличных выходных!

И ещё! 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости.Кроме того, под ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре. Чиновники говорят, что это «для профилактики».Ну, и — само собой — после пикников, друзья, за собой надо прибираться. И с огнём поаккуратнее. Ну, а в целом…