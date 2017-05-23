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«Мегафон». Компенсация за отсутствие связи
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Компания «Мегафон» намерена возместить потери тем клиентам, которые пострадали от сбоя связи 19 мая. Предложили три варианта компенсации: звонки, интернет или бесплатный фильм. На данный момент все проблемы разрешены, связь восстановлена.
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В группе ВК «Мегафон» генеральный директор Сергей Солдатенков принёс извинения и предложил три вида компенсации:
— 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика
— 2 ГБ трафика
— Бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ»
Абонент сможет получить выбранную им услугу, обратившись в контактный центр. Подключиться к одному из выбранных пакетов можно до 31 мая, при этом он будет действителен в течение 30 дней.
Напомним, 19 мая в течение дня абоненты «Мегафон» не могли совершать звонки или отправлять SMS-сообщения. Причина аварии — сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети мобильного оператора. Сбой такого масштаба произошел в «Мегафоне» впервые.
Виртуальный оператор Yota, который работает на сетях «Мегафона», также столкнулся с проблемами со связью. Говорят, что потратит до 20 млн рублей на компенсации пострадавшим. В качестве компенсации Yota предоставит скидку на следующий расчетный период, получить которую можно по запросу в службу поддержки оператора.
Тем временем, в тот день 19 мая, продажи SIM-карт МТС выросли в два раза на фоне аварии «Мегафона».
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В группе ВК «Мегафон» генеральный директор Сергей Солдатенков принёс извинения и предложил три вида компенсации:
— 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика
— 2 ГБ трафика
— Бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ»
Абонент сможет получить выбранную им услугу, обратившись в контактный центр. Подключиться к одному из выбранных пакетов можно до 31 мая, при этом он будет действителен в течение 30 дней.
Напомним, 19 мая в течение дня абоненты «Мегафон» не могли совершать звонки или отправлять SMS-сообщения. Причина аварии — сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети мобильного оператора. Сбой такого масштаба произошел в «Мегафоне» впервые.
Виртуальный оператор Yota, который работает на сетях «Мегафона», также столкнулся с проблемами со связью. Говорят, что потратит до 20 млн рублей на компенсации пострадавшим. В качестве компенсации Yota предоставит скидку на следующий расчетный период, получить которую можно по запросу в службу поддержки оператора.
Тем временем, в тот день 19 мая, продажи SIM-карт МТС выросли в два раза на фоне аварии «Мегафона».
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