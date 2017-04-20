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Мэрская улыбка и бизнес-молодость. FaceApp в Коврове
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Интернет уходит в мобильные приложения. Нравится это или нет любителям посидеть «на стационаре», уже не вопрос. Смиритесь и начинайте осваивать. Какие имеются тренды?
Snapchat стал одним из самых популярных приложений в AppStore. Но собачьих ушек, короны и прочих масок пользователям глобальной сети стало мало. Кстати, одним из приложений, которое «хайпануло» на глобальном уровне, стал белорусский «Маскарад» (или Msqrd.me). Один из редких случаев, когда Восточная Европа перещеголяла США, лидера во всевозможных забавах космических масштабов и космической же глупости.
На днях вышло приложение, позволяющее примерять себе разные выражения лица подобно смайлам. FaceApp набрал огромную популярность всего за несколько дней. Многие из ковровчан уже опробовали на себе это приложение. И остались довольны!
Нейронные сети плотно вошли в мир современных технологий. С помощью их мобильные приложения способны распознавать части тела человека, определять на фото лицо и его отдельные части, видоизменять их в онлайн режиме. FaceApp — программа, которая наглядно представляет процесс распознавания и видоизменения черт человеческого лица на фото.
Так, с помощью этой программы можно поменять выражение лица. Например, примерить улыбку. На данный момент в программе доступны несколько функций изменения:
smile — улыбка(два варианта). Эта функция добавит человеку белоснежную голливудскую улыбку.
hot — горячий. Эта функция должна сделать человека на снимке максимально привлекательным. С точки зрения программы, привлекательность выражается в сияющей, гладкой коже и выразительных глазах.
old — старение. Эта функция сделает из человека на фото глубокого старика с седыми волосами и морщинами.
young — омоложение. При нажатии этой кнопки, лицо фотографируемого округлится, а кожа разгладится.
female — перевоплощение в девушку. В случае с мужчинами, на фото появятся женские волосы, причем для каждого типа лица приложение подбирает свою особенную прическу. Кроме того, выделяются глаза и губы.
male — перевоплощение в мужчину. Кнопка хорошо работает только на фотографиях хорошего качества. В идеале, должна появится щетина и мужская стрижка. Так же, как и на предыдущей функции, для каждого человека «маска» подбирается индивидуально.
Смайлы, которые «примерил» пользователь, отображаются в левом углу фото. Можно делать, как одиночные фото, так и коллаж. Можно поделиться фото с друзьями, можно «перебросить» из Instagram в любую другую социальную сеть. А кто-то, вообще, возможно распечатает и дома в рамочку поставит. Все эти возможности реализуются при нажатии на значок «поделиться».
Приложение бесплатно, правда, пока доступно только для пользователей Iphone c IOS. Разработчики сообщают:
Ну, что? Примерим смайлики? Вот, что получилось у команды GK:
Мужская часть редакции к забаве отнеслись более насторожённо, чем женская. Мальчики, они такие консерваторы! От «трансгендера» отказались наотрез, да и вообще, в итоге начали протестовать. В сухом остатке самым креативным стал директор:
Надо отметить, что опция hot ни у одного из сотрудников не сработала. По всей видимости, FaceApp рассудил, что мы и без компьютерных уловок достаточно hot. А вот улыбка всем девушкам пошла!
Веселое занятие для небольшого перерыва в офисе. А как будут выглядеть ваши коллеги, если пропустить их фото через эту программу? Да, что там, коллеги! Посмотрим на сильных
мира города сего? Они же люди публичные!
Начнём с мэра. Анатолию Зотову в харизме не откажешь. А в версии hot вроде бы даже национального лидера напоминает…
А вот директор «Асконы» Владимир Седов в hot почти без изменений, тоже в версии young. Бизнес-молодость в действии!
Увы, не удалось найти фото Дмитрия Поликанова, где бы он не улыбался, FaceApp, по сути, было просто нечего делать. Опция hot не работает (ну, кто бы сомневался!).
Еще не опробовали FaceApp?
Snapchat стал одним из самых популярных приложений в AppStore. Но собачьих ушек, короны и прочих масок пользователям глобальной сети стало мало. Кстати, одним из приложений, которое «хайпануло» на глобальном уровне, стал белорусский «Маскарад» (или Msqrd.me). Один из редких случаев, когда Восточная Европа перещеголяла США, лидера во всевозможных забавах космических масштабов и космической же глупости.
На днях вышло приложение, позволяющее примерять себе разные выражения лица подобно смайлам. FaceApp набрал огромную популярность всего за несколько дней. Многие из ковровчан уже опробовали на себе это приложение. И остались довольны!
Нейронные сети плотно вошли в мир современных технологий. С помощью их мобильные приложения способны распознавать части тела человека, определять на фото лицо и его отдельные части, видоизменять их в онлайн режиме. FaceApp — программа, которая наглядно представляет процесс распознавания и видоизменения черт человеческого лица на фото.
Так, с помощью этой программы можно поменять выражение лица. Например, примерить улыбку. На данный момент в программе доступны несколько функций изменения:
smile — улыбка(два варианта). Эта функция добавит человеку белоснежную голливудскую улыбку.
hot — горячий. Эта функция должна сделать человека на снимке максимально привлекательным. С точки зрения программы, привлекательность выражается в сияющей, гладкой коже и выразительных глазах.
old — старение. Эта функция сделает из человека на фото глубокого старика с седыми волосами и морщинами.
young — омоложение. При нажатии этой кнопки, лицо фотографируемого округлится, а кожа разгладится.
female — перевоплощение в девушку. В случае с мужчинами, на фото появятся женские волосы, причем для каждого типа лица приложение подбирает свою особенную прическу. Кроме того, выделяются глаза и губы.
male — перевоплощение в мужчину. Кнопка хорошо работает только на фотографиях хорошего качества. В идеале, должна появится щетина и мужская стрижка. Так же, как и на предыдущей функции, для каждого человека «маска» подбирается индивидуально.
Смайлы, которые «примерил» пользователь, отображаются в левом углу фото. Можно делать, как одиночные фото, так и коллаж. Можно поделиться фото с друзьями, можно «перебросить» из Instagram в любую другую социальную сеть. А кто-то, вообще, возможно распечатает и дома в рамочку поставит. Все эти возможности реализуются при нажатии на значок «поделиться».
Приложение бесплатно, правда, пока доступно только для пользователей Iphone c IOS. Разработчики сообщают:
В Google Play пока имеется только бета-версия, проходящая закрытое тестирование (то есть скачать FaceApp на «андроид» пока не представляется возможным).
Ну, что? Примерим смайлики? Вот, что получилось у команды GK:
Мужская часть редакции к забаве отнеслись более насторожённо, чем женская. Мальчики, они такие консерваторы! От «трансгендера» отказались наотрез, да и вообще, в итоге начали протестовать. В сухом остатке самым креативным стал директор:
Надо отметить, что опция hot ни у одного из сотрудников не сработала. По всей видимости, FaceApp рассудил, что мы и без компьютерных уловок достаточно hot. А вот улыбка всем девушкам пошла!
Веселое занятие для небольшого перерыва в офисе. А как будут выглядеть ваши коллеги, если пропустить их фото через эту программу? Да, что там, коллеги! Посмотрим на сильных
Начнём с мэра. Анатолию Зотову в харизме не откажешь. А в версии hot вроде бы даже национального лидера напоминает…
А вот директор «Асконы» Владимир Седов в hot почти без изменений, тоже в версии young. Бизнес-молодость в действии!
Увы, не удалось найти фото Дмитрия Поликанова, где бы он не улыбался, FaceApp, по сути, было просто нечего делать. Опция hot не работает (ну, кто бы сомневался!).
Еще не опробовали FaceApp?
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