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Место старое, а название новое. Да будет сквер!

Анна Постникова
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Следующий год для жителей Коврова станет праздничным, нашему городу исполниться 240 лет. Из мэрии начали поступать сообщения, к юбилею сделаем это и сделаем то. В перечне значится интересный пункт: «Сквер Литераторов».



Небольшая зеленая зона на пересечение проспекта Ленина и улицы Чернышевского в следующем году будет называться «Сквером Литераторов».

Сегодня в сквере на углу есть лишь гипсовая скульптура, олицетворяющая рабочего. Да и ту время заметно потрепало.

О дальнейшей участи памятнику рабочему говорить трудно, в следующем году в сквере планируют установить бюст писателю Сергею Никитину.



Средства на облагораживание сквера планируют найти без участия городской казны. Вероятнее всего, сквер Литераторов в Коврове появится усилиями общества литераторов.

Будут ли в сквере лавочки для тех, кто сможет уединится в сквере с книгой, пока неизвестно.

Фотограф Игорь Селезнев

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