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Место старое, а название новое. Да будет сквер!
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Небольшая зеленая зона на пересечение проспекта Ленина и улицы Чернышевского в следующем году будет называться «Сквером Литераторов».
Сегодня в сквере на углу есть лишь гипсовая скульптура, олицетворяющая рабочего. Да и ту время заметно потрепало.
О дальнейшей участи памятнику рабочему говорить трудно, в следующем году в сквере планируют установить бюст писателю Сергею Никитину.
Средства на облагораживание сквера планируют найти без участия городской казны. Вероятнее всего, сквер Литераторов в Коврове появится усилиями общества литераторов.
Будут ли в сквере лавочки для тех, кто сможет уединится в сквере с книгой, пока неизвестно.
Фотограф Игорь Селезнев
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