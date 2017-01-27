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5 простых шагов, чтобы сделать мейкап за 5 минут!
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Промежуточным итогом III этапа реалити «Городская красавица» стали оценки экспертной группы. В её составе на этот раз был руководитель компании «GrimGlass» Денис Сухов. Компания «GrimGlass» обеспечила участниц конкурса великолепными гримёрными зеркалами.
Мейкап – мощное женское оружие. С помощью туши, губной помады, румян и теней можно компенсировать то, чего не подарила природа. Разумеется, нужно умение, чувство вкуса и стиля. Но даже всё это может оказаться неэффективным, если нет правильного зеркала.
Правильное зеркало – это гримёрное зеркало, оснащённое специальными лампами, которые обеспечивают мягкий, но при этом – яркий свет. С таким зеркалом можно «сделать лицо» для любой жизненной ситуации. Именно такие зеркала изготавливают в «GrimGlass».
Вернёмся к конкурсному заданию. Оно заключалось, если вы помните, в том, чтобы наши участницы «сделали лицо» за 10 минут.
На самом деле, хронометраж подобных конкурсов – не 10 минут, а пять. И это реально.
Предварительно мы провели «тест-драйв» в редакции GK. Наш корреспондент Анна Постникова выступила в роли испытателя экспресс-мейкапа.
Ане удалось «сделать лицо» от «нулевого цикла – под ключ» за неполных пять минут. Но условия были менее жёсткими, чем то, что мы приготовили для участниц «Городской красавицы».
Ни фактора внезапности, ни незнакомого брутального помещения, ни соперниц, которые нервируют за соседними зеркалами. Именно поэтому мы увеличили нашим девчонкам время вдвое.
Если кому-то из наших читательниц интересно, как сделать экспресс-мейкап по всем законам визажа, есть немало ресурсов с подробной информацией по теме.
Нам же было интересно убедиться, как всё происходит на практике и узнать, что испытывает девушка, у которой всего несколько минут, чтобы из «своего парня» превратиться в покорительницу сердец. На наши вопросы отвечает испытатель «GrimGlass» Анна Постникова.
GK: Лампы по периметру зеркала достаточно яркие. Не обожглась, случайно задев их рукой?
— Эти лампы не нагреваются так, чтобы был риск обжечься. Они просто тёплые. И при этом светят ярко.
GK: Яркий свет не всегда гарантирует хороший мейкап. Бывает даже наоборот – когда выходишь на естественное освещение, тон на лице становится резко заметным…
— Но только не с «GrimGlass»! Особенность ламп именно в том, что свет яркий, но мягкий. Высвечиваются все фрагменты лица, включая те, на которых при любом ином освещении лежат тени – лицо ведь не плоское. Что касается базового тона, именно подсветка зеркала будто «подсказывала», какой тон подойдёт лучше всего. К тому же с таким подсвеченным зеркалом ни за что не забудешь, что мейкап – это не только овал лица, но и область шеи, мочек ушей. Такое нередко приходилось видеть – отличный тон на лице, но оно «не дружит» с тоном шеи и это похоже…
GK: На макияж-ружьё Симпсона?
— Заметьте, я этого не говорила!
Если кого-то из вас заинтересовало зеркало «GrimGlass», вы можете связаться с изготовителями по мобильному или в ВК. Заказать можно как небольшое «будуарное», так и огромное, в полный рост. «GrimGlass» отлично впишется в любой домашний интерьер. О том, что оно способно стать центром притяжения и главным украшением любой студии красоты, и говорить не приходится.
Фоторяд Александра Илларионова
Публикуется на правах рекламы
Мейкап – мощное женское оружие. С помощью туши, губной помады, румян и теней можно компенсировать то, чего не подарила природа. Разумеется, нужно умение, чувство вкуса и стиля. Но даже всё это может оказаться неэффективным, если нет правильного зеркала.
Правильное зеркало – это гримёрное зеркало, оснащённое специальными лампами, которые обеспечивают мягкий, но при этом – яркий свет. С таким зеркалом можно «сделать лицо» для любой жизненной ситуации. Именно такие зеркала изготавливают в «GrimGlass».
Вернёмся к конкурсному заданию. Оно заключалось, если вы помните, в том, чтобы наши участницы «сделали лицо» за 10 минут.
На самом деле, хронометраж подобных конкурсов – не 10 минут, а пять. И это реально.
Предварительно мы провели «тест-драйв» в редакции GK. Наш корреспондент Анна Постникова выступила в роли испытателя экспресс-мейкапа.
Ане удалось «сделать лицо» от «нулевого цикла – под ключ» за неполных пять минут. Но условия были менее жёсткими, чем то, что мы приготовили для участниц «Городской красавицы».
Ни фактора внезапности, ни незнакомого брутального помещения, ни соперниц, которые нервируют за соседними зеркалами. Именно поэтому мы увеличили нашим девчонкам время вдвое.
Если кому-то из наших читательниц интересно, как сделать экспресс-мейкап по всем законам визажа, есть немало ресурсов с подробной информацией по теме.
Нам же было интересно убедиться, как всё происходит на практике и узнать, что испытывает девушка, у которой всего несколько минут, чтобы из «своего парня» превратиться в покорительницу сердец. На наши вопросы отвечает испытатель «GrimGlass» Анна Постникова.
GK: Лампы по периметру зеркала достаточно яркие. Не обожглась, случайно задев их рукой?
— Эти лампы не нагреваются так, чтобы был риск обжечься. Они просто тёплые. И при этом светят ярко.
GK: Яркий свет не всегда гарантирует хороший мейкап. Бывает даже наоборот – когда выходишь на естественное освещение, тон на лице становится резко заметным…
— Но только не с «GrimGlass»! Особенность ламп именно в том, что свет яркий, но мягкий. Высвечиваются все фрагменты лица, включая те, на которых при любом ином освещении лежат тени – лицо ведь не плоское. Что касается базового тона, именно подсветка зеркала будто «подсказывала», какой тон подойдёт лучше всего. К тому же с таким подсвеченным зеркалом ни за что не забудешь, что мейкап – это не только овал лица, но и область шеи, мочек ушей. Такое нередко приходилось видеть – отличный тон на лице, но оно «не дружит» с тоном шеи и это похоже…
GK: На макияж-ружьё Симпсона?
— Заметьте, я этого не говорила!
Если кого-то из вас заинтересовало зеркало «GrimGlass», вы можете связаться с изготовителями по мобильному или в ВК. Заказать можно как небольшое «будуарное», так и огромное, в полный рост. «GrimGlass» отлично впишется в любой домашний интерьер. О том, что оно способно стать центром притяжения и главным украшением любой студии красоты, и говорить не приходится.
Мейкап Ани готов! Это было несложно с зеркалом «GrimGlass».
Фоторяд Александра Илларионова
Публикуется на правах рекламы
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