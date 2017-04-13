Миллионер в наших трущобах. Квартира - в подарок?

выживание

учитель труда

Ну что, ждём миллионеров в Ковров?

10 апреля на телеканале «Пятница» вышла программа телешоу — «Секретный миллионер». Команда ТВ нашли мультимиллионера на Бали, играющим в гольф. Придумали историю: учитель труда оказался в трудной жизненной ситуации. На пять дней Александру Рослякову пришлось забыть о своих миллионах и привычной жизни на Бали.Организаторы так и говорят: «Как бы хотелось лишить миллионеров всего и отправить в российскую глубинку. Выживать в голоде, холоде и нищете». Поэтому организаторы дали Александру 1000 рублей, старый телефон и отправили на землю Владимирскую. Жизньс чистого листа: нужно найти работу, жильё, еду. Это некий эксперимент. Те, кто тронули сердце бизнесмена и не оставили его на краю у пропасти, получили очень щедрый подарок. Те до сих пор не могут поверить.Дядя Саша, так его называют местные. Чтобы людей не смущали камеры, Росляков придерживается легенды: он главный герой передачи «Жизнь с нуля», по-простому неудачник. Снимают на дальнефокусные объективы, это позволяет сначала войти в контакт с людьми и только потом рассказать о камере.Про Владимир мультимиллионерговорит так: «испугал вокзал, особенно армейский туалет. И это только начало...» Да, ещё и этот автобус до Владимира. Да, кондишн в прошлом!Уже рядом с вокзалом герой программы познакомился с руководителем фонда «Дорог каждый» Денисом Цой. Как раз тогда там угощали бездомных людей горячим обедом. Денис Цой вместе с женой накормили и предоставили ночлег. На пятый день Росляков решил отблагодарить — фонд получил земельный участок десять соток и два коттеджа — 7,5 млн рублей.Оказался в приюте для бомжей, где встретил бездомного члена Союза писателей Арсения. Подарил ему «однушку» практически за два миллиона, договор с издательством на публикацию книги — 450 тысяч и ноутбук. Далее, работа волонтёром в приюте для бездомных животных «Валента». Подарил миллион рублей. Это уже потом рассказывает директор приюта, что это просто нереально. Сказал, что потерял бизнес, поэтому он здесь и принимает участие в программе, где ему, якобы, заплатят. Скалывал лёд с собачьих будок, мыл миски, убирался в вольере. А тут миллионер…Потом ночь в тесной комнатушке в общежитии, где жила семья с ребёнком-инвалидом. Росляков подарил квартиру и миллион рублей на лечение ребенка. Ещё одной счастливицей стала мать четверых детей. Больше двух лет женщина с детьми скиталась по съёмным квартирам. Потрясённый миллионер подарил шикарный пентхаус в новостройке за 3 миллиона 650 тысяч рублей и миллион на обустройство нового жилья.В ВК владимирцы делятся впечатлениями. Говорят, действительно, видели «бомжа» на вокзале, на улице и в магазине. Участников шоу и правда подбирали заранее. Но участники были уверенны, что снимать будут передачу про реально попавшего в тяжелую ситуацию бездомного. Съёмка — пробная, а значит возможно и не попадёт на экраны. Поэтому и такие щедрые подарки были настоящим шоком.