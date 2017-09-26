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Милый хищник. Соня вернулась в лес
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Татьяна Кислицына поделилась с нами подробностями о необычной находке. Судьбу пернатой потеряшки можно отследить и по аккаунту Татьяны в Instagram.
— Сова прилетела в наш двор на Строителей, 28 в четверг, 21 сентября, — рассказала Татьяна Кислицына. — Обессиленная, но поймать мы ее не смогли. Она улетела. В пятницу, 22 сентября, жители ее снова увидели. Тут мы уже начали спасательную операцию. Она ударилась в стекло на четвертом этаже, ее гоняли и вороны, и кошки. Попала под подвальную решетку. Я ее оттуда достала. Кому-то она проклевала куртку, а мы ее накрыли сверху одеялом и как куклу замотали. Потом попытались покормить, она без сил была. Хотели во Владимир отвезти, но по предложению друзей пристроили её в живом уголке в ДК «Родина». Назвали ее Соня.
Татьяна продолжает:
— Мы боялись, что она погибнет… Но оклемалась! В воскресенье приехали проведать, а она уже ожила и крылья расправила, и воду пить стала. И мышку съела! Такая активная стала! Решили, что пора на волю. И выпустили! Размах крыльев впечатляет! А еще когда чесала ей ее хохолок, она прям «ухуху». Так здорово! Сами смеялись. Куча эмоций, чувствуем себя спасателями. Да и просто здорово, что мы люди и можем нашим меньшим помочь!
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