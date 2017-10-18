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Модная порода. Какие сучки в тренде
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Многие владельцы собак даже не утруждают себя погружением в историю и особенности поведения породы, собаку которой собираются завести. Чаще всего бывает так: понравилась на фото, увидели в фильме или у знакомых.
Безусловно, симпатия к собаке возникает благодаря ее внешнему облику, но здесь, как и во всем, красота для каждого своя. Так, кому-то нравятся милые йорки, кому-то — устрашающие бультерьеры, а кому-то — утонченные борзые.
Вкус вкусом, а навязанные стереотипы красоты в обществе все-таки имеются. Так иногда люди выбирают не ту собаку, которая им нужна, а ту, что сейчас в тренде.
Разобраться в трендах и тенденциях в области собаководства нам помогла кинолог Яна Тугушева.
Разговаривать о собаках с Яной Тугушевой можно бесконечно. Она занималась воспитанием собак самых разных пород: от чихуахуа до среднеазиатской овчарки.
GK: Ты уже давно работаешь с собаками, дрессируешь чужих, посещаешь выставки, какие породы встречаются чаще всего?
-— С каждым годом возрастает тенденция заводить маленьких собак. Чихуахуа, йоркширские терьеры, шпицы, тои и т.д. Возможно, это связано с тем, что люди переезжают из деревенских домов в квартиры или в комфортабельные особняки, где таких собак держать, бесспорно, удобнее. И гулять не надо. Многие ходят в туалет в лоток или на пелёнку. А ещё в последнее время — просто повальная мода на породу сибирский хаски. Честно говоря, я лично такой всеобщей любви к этой породе не разделяю, эта собака должна жить на улице и достаточно двигаться! Ведь она ездовая! Еще мне сложно понять эмоции собаки с «прозрачными» глазами, хотя работаю со всеми. Модно в России стало заводить акита-ину. Идём в ногу с президентом! Лабрадор, болгарская овчарка, акита, теперь ждём моду на алабаев!
GK: Та самая порода Хатико?
— Да, скорее всего этот фильм и дал популярность данной породе. Как и раньше по фильмам: колли, немецкая овчарка, эрдельтерьер, далматинец, а сейчас джек-рассел-терьер. Я всегда говорю всем знакомым, поездите по стране, посмотрите, сколько собак ждут своих хозяев на трассе, на вокзалах, на могилах… Хатико — не выдающийся случай для нас. Это выдающийся случай для японских собак, они в большинстве своём независимы и не настолько привязаны к хозяевам, как другие породы. Думаю, именно поэтому Хатико для них — героическая личность.
GK: Какую моду на собак ты считаешь самой странной?
— Для меня вообще мода на породы собак — странная вещь. Вот, например, для многих удивительно, но в Америке огромной популярностью всегда пользовались собаки породы американский стаффордширский терьер, питбультерьер и их производные. Эти псы были выведены на другом континенте, но получили широкое распространение именно в штатах. У нас эти породы были популярны в конце прошлого века, но, возможно, мода возвращается. И для этого нашему обществу еще необходимо избавиться от стереотипов, что это опасные собаки-убийцы, а владельцам просто учить своих собак культуре поведения.
GK: Маленьких собак не нужно дрессировать?
— С любой собакой нужно заниматься. Хотя есть очень много случаев, что собаки вписываются в общество без специальной дрессировки. И у маленьких, и у больших собак есть моменты с которыми нужно работать. Маленькие собаки чаще истеричны, работать с ними сложнее, даже только потому, что они шустрые и вёрткие. Мне приходилось работать с самыми разными собаками. Так, например, я готовила китайскую хохлатую девочку к длительному перелету на самолете и долгому ожиданию пересадки. Необходимо было из достаточно нервной и недоверчивой собаки сделать спокойную и ручную. В итоге, мы с хозяевами справились, а собака великолепно перенесла два длительных перелёта в ручной переноске без эксцессов. Здесь ведь важно понимать, что в первую очередь, собака это не предмет интерьера, а животное. С животным нужно работать, нужно обучать его тому, чему необходимо. Также важен выбор собаки в зависимости от цели, которую будет ставить перед ней хозяин, и условий содержания. Так, например, активному человеку, нужен активный спутник, а спокойному человеку подойдет порода, которая не будет посягать на его спокойствие. Ну если только чуть-чуть.
GK: Но если я совершенно спокойный человек, живущий в квартире, а мне нравятся хаски?
— Бери, только выполняй все правила содержания. Главное, чтобы твоё спокойствие не дошло до безысходной постоянно повторяющейся истерики! Это активная собака, она должна много двигаться. В принципе любой собаке нужно уделять хотя бы полтора часа в день для активного общения (занятий, прогулок). Если ты работаешь с утра до вечера и можешь гулять с собакой только один раз в сутки, не мучай животинку! Не нужно отождествлять собаку с человеком. Она же не думает, а «развлекается» в твоё отсутствие, разнося квартиру, чем компенсирует одиночество и отсутствие физических нагрузок. Спокойно спать в квартире весь день собака может только если она выплеснула всю свою энергию во время прогулки (занятий, или если детские шалости — давно пройденный для неё этап).
GK: Какую сумму денег необходимо тратить в месяц на содержание собаки?
— Все тратят на своих собак по-разному. Это зависит от разных критериев. Вот например я, человек ооочень среднего достатка, в месяц трачу от 1000 до 1200 рублей на одну собаку. Напомню, у меня два взрослых ротвейлера. Бывают другие траты: болезни, выставки, щенки, хозяйские «примочки» в виде супер-игрушек, одежды и другое. И в завершении хочу повториться — собака, это не предмет интерьера. Ко всему, она не должна доставлять никому неудобств: ни домочадцам, ни живущим рядом. Поэтому не перестану повторять, что с любым четвероногим другом надо работать!
Проконсультируйтесь с кинологом при выборе собаки, будьте готовы посвящать своему питомцу достаточно времени. Не гонитесь за модой.
Дружбу нельзя купить. Собаку купить можно.
P.S На последнем фото самый большой питбуль в мире по кличке Халк. Это не только лучший друг семьи и звезда Instagram, но и очень ласковый, уравновешенный и воспитанный пес.
Фото Дмитрия Кулешова и Александра Илларионова
2 комментария
www.youtube.com/watch?v=4d_q6qeZ3Y8
без обид ань)