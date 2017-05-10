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Путешествия Василия Тёркина. Монологи о спектакле
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5 мая, накануне праздника Победы, спектакль «Фронтовые истории Василия Тёркина» побывал в гостях у школьников крутовской основной общеобразовательной школы им. Г. С. Шпагина.
Рассказывает старейшая актриса театра Надежда Толкачёва:
Продолжает актёр Андрей Толкачёв:
Актёр Андрей Санников:
А 6 мая Василий Тёркин «вернулся» в родные стены — в малый зал ДК Ногина.
Рассказывает режиссёр народного театра «Поиск» Татьяна Санникова:
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Рассказывает старейшая актриса театра Надежда Толкачёва:
Очень добрый и чуткий зритель у нас сегодня.Жаль ребятишек, которые живут далеко от города и не всегда имеют возможность приехать на спектакли, концерты, выставки. На спектакль пришли от мала до велика – смотрели, пели вместе с актёрами, читали вслух знакомые строки. Наши городские могут шуметь во время спектакля, встать и пойти куда им надо, кинуть мусор на пол… Эти ребятки просто идеальная публика! Никто не ушёл, смотрели с огромным интересом, всё после себя убрали – стулья, скамеечки. Молодцы!
Продолжает актёр Андрей Толкачёв:
Хорошая получилась встреча. Молодцы учителя, что решили организовать её, собрали ребят. Мы получили удовольствие от хорошей публики, а ребята встретились с театром не выходя из родных стен, узнали много нового о войне, услышали песни войны…
Актёр Андрей Санников:
Мы сегодня работали в необычных условиях – в спортивном зале школы. И звук, вроде бы не очень здесь хороший – «летает», и декораций почти никаких, и светового оформления ноль, но вот вспомнилось вдруг, что во время войны в школах (не в этой, конечно) размещались госпитали и сразу как-то навеяло… И играть стало легко, и спектакль прошёл удачно.
А 6 мая Василий Тёркин «вернулся» в родные стены — в малый зал ДК Ногина.
Рассказывает режиссёр народного театра «Поиск» Татьяна Санникова:
Сегодня нашими гостями были ветераны и школьники. Эмоции зашкаливали. Ветераны не скрывали слёз, подходили потом, благодарили, говорили, что как будто снова «там» побывали. Понимаете, их так мало осталось… Хочется их баловать, радовать, говорить им добрые слова… Хочется, чтоб нынешние школьники научились их уважать не потому что так им учителя говорят, а искренне, по-настоящему.
Для этого и выпускает наш театр спектакли о войне, чтоб этими пронзительными строками достучаться до молодых сердец, чтобы они поняли…А ветеранам я искренне желаю, чтоб на их пути встречались только добрые и отзывчивые люди. С праздником вас, дорогие, будьте с нами ещё долго-долго!
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