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Мост, на котором страшно. Уходит из-под ног. Шок-видео
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Ограничители тоннажа и скорости — это, в принципе, мера. Во всяком случае, временная, если точно знать, что ремонт всё же будет произведён.
Но судя по тишине и спокойствию в «коридорах власти», данный вопрос вряд ли значится даже в первой десятке важных, значимых, подлежащих экстренному решению. Напрасно. Было бы конструктивнее начать решать проблему до того, как разразится скандал.
Думается, нужен какой-то флеш-моб, который бы привлёк внимание к вопросу ремонта. Что-то шоковое. Почему бы не обратиться к опыту китайских товарищей?
Вы видели этот ролик? В Youtube он набрал почти миллион просмотров.
Истерические реакции пешеходов на мосту, который официально признают одним из самых надёжных в мире, это не особенность юго-восточного менталитета. Тут дело не столько в китайцах, сколько в психологической (циничной, надо заметить) уловке. Именно с целью вызвать у людей страх, злокозненные PR-специалисты «нарисовали» трещины. Когда стоишь на прозрачном стекле над пропастью, а высота 1200 метров, вид трещины произведёт должное впечатление.
Наши мосты не стеклянные. Отсюда вывод: либо «демонстрационные окошки» на полотне наших мостов показательно прорубить (что сложно), либо просто нарисовать трещины. Художественное графити, оно, знаете ли, может такое эмоциональное воздействие оказать — о-го-го! Примеры такого воздействия в Коврове, кстати, были.
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