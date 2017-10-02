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Мотодром преображается. Первые шаги к новым трибунам

Анна Постникова
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Началась реконструкция СК «Мотодром». Об объявлении тендера на выполнение работ по приведению спортивного объекта в порядок, мы писали еще в августе, и вот, работы начались.



Реконструкция требует вложений в размере 40 миллионов рублей. Работы будут осуществляться по программе софинансирования с региональным и муниципальным бюджетом. Проще говоря, часть затрат будет оплачено из областного бюджета, а часть — из бюджета города Коврова.

Из городской казны на реконструкцию уже выделено 20 миллионов. А тендер на выполнение работ выиграла компания «ТОПОС-19».



Работы начали с верхней части трибун, сняли полуразрушенные кирпичные наслоения и приступили к выстраиванию новых. Отсюда и строительный мусор вокруг трибун, состоящий из старого кирпича.




Установлены строительные леса, разложена строительная техника. Правда, в понедельник утром рабочих здесь замечено не было.




В любом случае, начало положено. Разрушенные трибуны более десяти лет были большой «мозолью» СК «Мотодром». Реконструкция необходима для проведения на стадионе крупных всероссийских и международных соревнований. Ну, а обновленный облик трибун мы сможем увидеть уже к следующему мотобольному сезону.

Мы следим за ситуацией.


Фотограф Игорь Селезнёв

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