Мы не жарим, мы – тушим! Смотр противопожарной техники

Пока гром не грянет – мужик не перекрестится.

6 апреля в Коврове прошёл смотр противопожарной техники, а также личного состава. Проверять готовность города к чрезвычайной ситуации приехал замначальника Главного управления МЧС России по Владимирской области, полковник. К «экскурсии» присоединился и я. Недочёты, к сожалению, были. Будем надеяться на то, что их исправят в кратчайшие сроки.Первым в колонне стоял наряд полиции. В случае ЧП, мобилизованная группа должна оповестить население и не допустить посторонних лиц к месту аварии. Полковника огорчил факт отсутствия некоторых документов, а также не по сезону одетый офицер. Нам, простым смертным, это не очень важно. В общем, можно констатировать, что полиция готова!Потом делегация двинулась к медикам. Тут дела несколько интереснее. Полезли в чемоданчик, а противоожоговой укладки — и нет. Грустно, не правда ли? Так что, дамы и господа, лучше лишний раз не обжигаться.На смотре присутствовали работники САХа. В случае пожара они так же будут принимать активное участие. Претензий к ним не было. Вся техника в исправном состоянии, персонал имеет соответствующие документы. Пошли дальше.«Газпром» исполняет мечты, да не все. Если вдруг случится пожар, главная миссия этой службы – в срочном порядке перекрыть газ. Майор устроил условный поджог на больничном комплексе и попросил показать карты, которыми будут руководствоваться газовщики для предотвращения взрыва. Один из сотрудников извлёк из машины планшет, который, как назло, начал тормозить. Потом плюнули и достали бумажную версию.Аварийная бригада электриков продемонстрировала себя во всей красе. Вот только рация в машине была отключена. Как сказал водитель: «Толку ноль, только аккумулятор сажает». Грубое нарушение или ненужный атавизм? Думаю, руководство разберётся.Смотр продолжила бригада «Водоканала», который теперь в управлении завода им. Дегтярёва. Техника в норме, а вот сотрудники помоложе не знают какие сигналы подаются в случае ЧС. Хотя, вероятно, что они просто растерялись. В случае чего, сирены все услышим.К поисково-спасательному отряду природного пожаротушения придраться было невозможно! Эти мужчины готовы мобилизоваться в любую минуту и отправится тушить и спасать!Далее перешли к добровольцам. Тут всеобщий взор порадовал мотоцикл «Восход – 2м», в кузове которого поместились целых две помпы для пожаротушения. Ребята сняли их с кузова, завели, приладили рукав для забора воды из водоёма. Всё в порядке!Смотр завершили «виновники торжества» — пожарные. Инструменты проверены, техника в норме. Огнеборцы всегда в полной боеготовности.Будем верить в то, что случай с пожаром на проспекте Ленина в 2014 всех чему-то научил, и впредь такого никогда не повторится.Скрестим пальцы, чтобы пожароопасный сезон прошёл без происшествий.А недостатки, связанные с техникой или личным составом каждого звена команды пожарных, исправят до ЧП, а не после.Сами знаете, как обычно бывает…