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Носки с Avito. Цена договорная. Никому не надо?
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Б/у носок обсуждают все. Напомним, это случилось несколько дней назад в Москве во время спектакля в исполнении студентов из МХАТа. На сцене появился обнажённый студент, прикрывшись лишь носком.
Это была постановка футуристической пьесы российского писателя Ильи Зданевича «Янко крУль албАнскай».
Один из зрителей оказался Борис Щукин — педагог Театрального института имени Бориса Щукина. Он выбежал на сцену со словами: «Вы втаптываете театр в грязь». Солидарен с мнением Щукина министр культуры Владимир Мединский. Правда, он не стал церемониться и потребовал ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого объяснить произошедшее.
В итоге, носки красуются на Avito. Возможно, это уловки хайперов. Но факт остаётся фактом. Продавец предпочёл остаться неизвестным, на аве — лице в маске в виде лошади. А вдруг, продавец эксклюзивного реквизита это и есть тот самый актёр-третьекурсник?
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